В Минобороны объяснили, как будут использовать новый вариант камуфляжа ММ-25. Там отметили, что "пиксель" также останется.

Так, сейчас о полной замене действующего рисунка ММ-14 на ММ-25 речь не идет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

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Как будут использовать ММ-25?

Образцы дополнительного маскировочного рисунка ММ-25 утвердили еще в июне 2025 года после многочисленных обращений от военных.

Решение об утверждении нового маскировочного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих, которые выполняют боевые задачи и уже используют похожий узор. Пока же единственным вариантом для них было приобретение такого снаряжения за свой счет. Наша задача – обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, чтобы украинские производители могли официально обеспечивать армию необходимым вещевым имуществом,

– отметил начальник ЦУРМЗ подполковник Максим Кайола.

ММ-25 будут использовать при изготовлении предметов вещевого имущества. Первая закупка уже объявлена. На 2025 год запланированы поставки ограниченного объема – по 20 тысяч единиц.

Закупки инициировали по 5 позициям.

"Наша цель – чтобы военные получили одежду, которая соответствует их реальным потребностям, а производители смогли качественно реализовать эти заказы", – отметил директор программы вещевого имущества ДОТ Никита Чичкан.

Отмечается, что от производителей уже поступило более 10 обращений для ознакомления и изучения маскировочного рисунка и цветовой гаммы.

Предполагается, что новый узор будет способствовать большей гибкости в обеспечении армии необходимым снаряжением, а также расширит возможности для производителей.