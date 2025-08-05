Так, наразі про повну заміну чинного малюнка ММ-14 на ММ-25 не йдеться. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міноборони України.

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Як використовуватимуть ММ-25?

Зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25 затвердили ще в червні 2025 року після численних звернень від військових.

Рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові завдання та вже використовують схожий візерунок. Наразі ж єдиним варіантом для них було придбання такого спорядження за власний кошт. Наше завдання – забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном,

– зазначив начальник ЦУРМЗ підполковник Максим Кайола.

ММ-25 використовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна. Першу закупівлю уже оголошено. На 2025 рік заплановані поставки обмеженого обсягу – по 20 тисяч одиниць.

Закупівлі ініціювали за 5 позиціями.

"Наша мета – щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно реалізувати ці замовлення", – зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

Зазначається, що від виробників уже надійшло понад 10 звернень для ознайомлення і вивчення маскувального малюнку та колірної гами.

Передбачається, що новий візерунок сприятиме більшій гнучкості у забезпечення армії необхідним спорядженням, а також розширить можливості для виробників.