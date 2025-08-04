Форма українських військових за часи незалежності України змінювалася багато разів, після того, як тривалий час наші захисники носили камуфляж радянського зразка. Який візерунок форми ЗСУ був з 1991 року і по наш час – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У якому камуфляжі українські військові зустрічали незалежність?

Ще у 1980-ті роки серед радянського однострою були поширені так звані "афганки". Це жаргонна назва форми радянського одягу літнього та зимового зразка.

Хоча ця уніформа спочатку створювалась виключно як польова, ще з радянських часів її почали активно використовувати і як повсякденну. Її розробили з метою уніфікації – для заміни всіх типів польової форми, незалежно від кліматичних умов на території СРСР.

Згодом ця модель одягу, а також її незначно змінені версії, залишалась на озброєнні армій країн СНД упродовж багатьох років.



Приклад радянської "афганки" / Фото російських ЗМІ

Ще одним видом камуфляжу, який розробили за радянських часів, але він залишався у Збройних Силах України ще тривалий час, є візерунок ВСР-84 також відомий як "Бутан".

"Бутан" – це неофіційна назва камуфляжу, яка закріпилася за однойменним проєктом. Офіційно ж його розробляли в межах дослідних програм "Озимь" і "Левзея", що стартували на початку 1980-х років.

У 1984 році було ухвалено рішення про початок закупівель цього візерунка, а вже на початку 1985-го в нову форму вдягнули частини Повітрянодесантних військ СРСР, які перебували в Афганістані.

Попри зовнішню схожість, "Бутан" мав два основних типи малюнка, які нині умовно поділяють на "Бутан-А" та "Бутан-Б". Обидва варіанти шили паралельно – вони одночасно надходили до військ. Існували також три "темніші" версії, які змінювалися з часом, ймовірно через відмінності у виробничих технологіях на різних підприємствах.



"Бутан-А" 1988 року, "Бутан-Б" 1988 року та "Бутан-Б" 1991 року / Фото "Мілітарного"

Крім класичних варіантів, існував і рідкісний пустельно-степовий "Бутан" у світліших кольорах.

"Бутан-А" найчастіше використовувався у Військово-повітряних силах та морській піхоті, хоча морпіхи іноді отримували і "Бутан-Б". Повітрянодесантні війська СРСР застосовували обидві версії.

З 1990 року, через ослаблення контролю над виробництвом, камуфляж почав з'являтись у різноманітних кольорах, включно з рожевими та жовтими відтінками. У пізніх зразках спостерігаються значні відмінності не лише в кольорах, а й у самих малюнках.



Варіанти "Бутану-Б" у різних кольорових відтінках / Фото "Мілітарного"

Після розпаду СРСР "Бутан" продовжили використовувати збройні сили колишніх радянських республік. В Україні цей камуфляж еволюціонував: малюнок змінився, з'явився інший крій та тканина. У новій версії плями частіше "накладаються" одна на одну, а сам візерунок почали застосовувати в усіх родах військ.

У Збройних Силах України форма "Бутан" мала кілька варіантів. Серед них – специфічна версія для миротворчих місій із характерним рожевуватим відтінком.

Як в Україні з'явився камуфляж типу "Дубок"?

У 1996 році камуфляж "Бутан" перетворився на новий зразок – "Дубок". Він мав інший малюнок, модернізований крій і більшу частку синтетики в тканині, що зробило його символом українського війська 1990-х.



Камуфляж "Дубок", який використовували у ЗСУ до 2014 року / Фото Сhas.News

Загалом у ЗСУ до впровадження 2014 року використовували чотири основні типи камуфляжу: "Бутан-А", "Бутан-Б", його українську версію, "Дубок", а також пустельний варіант. Принаймні частина форми "Дубок" в Україні шилася з китайської та білоруської тканини.

Сам камуфляж у ЗСУ хотіли замінити ще з 1993 року. Тодішній прем'єр Леонід Кучма заявив, що Збройні Сили України отримають форму нового зразка, проте цього не сталось.

Закупівлю камуфляжу "Дубок" припинили лише у 2014 році.

Як виник камуфляж ММ-14?

У 2011 році Державна прикордонна служба України отримала новий цифровий камуфляж. Хоча крій залишився старим, були внесені незначні зміни. Цей камуфляж часто вважали пікселізованою версією "Дубка" або ж безіменним візерунком, подібним до американського Woodland.



Старий піксельний камуфляж ДПСУ / Фото "Мілітарного"

Масове впровадження розпочалося у березні 2012 року. Виробництво здійснювали різні підприємства, тож між партіями спостерігались відмінності в кольорі та малюнку. Згодом камуфляж еволюціонував у темніший варіант. Існувала також ідея пікселізувати класичний "Дубок", однак від цього рішення швидко відмовилися.

Зі спалахом війни на Сході у 2014 році Збройні Сили України отримали нову уніфіковану форму – камуфляж ММ-14 (Малюнок маскувальний зразка 2014 року). Першими його отримали бійці АТО.

15 липня 2015 року Міністерство оборони затвердило перелік Бойового форменого комплекту, що включав 65 елементів одягу, спорядження та засобів захисту. Камуфляж ММ-14 став його ключовим елементом.



Нині ЗСУ використовують камуфляж "піксель" / Фото 122 окремої бригади територіальної оборони

Пізніше того ж року компанія PROF1 Group удосконалила матеріал і крій форми. Новий зразок став вогнетривким і міцнішим, виготовленим із саржевої тканини з додаванням синтетичних волокон.

Кольорова палітра камуфляжу ММ-14:

PANTONE 15-1216 TC – світло-бежевий;

PANTONE 17-0510 TC – світло-зелений;

PANTONE 17-0620 TC – болотяно-зелений;

PANTONE 18-0825 TC – сіро-зелений;

PANTONE 19-0414 TC – темно-сірий.

ММ-14 має цифровий малюнок зі світло-бежевою основою, на яку нанесено піксельні плями вищезгаданих кольорів. Такий візерунок ефективно розмиває силует, знижуючи помітність військовослужбовця. Прототипом ММ-14 вважається американський UCP, який використовували в армії США до 2014 року.

Покрій форми заснований на американському ACU та костюмі MABUTA Mk-2 від P1G-TAC – адаптованій версії радянської "Мабути".

У 2017 році Військово-Морські Сили ЗСУ почали використовувати "морський піксель" ММ-16 Ф – камуфляж у блакитно-синьо-сіро-чорній палітрі. Крім того, прикордонники оновили свій камуфляж на версію ММ-14 із домішками зеленуватих відтінків, адаптовану до їхніх завдань.



"Морський піксель", який використовують ВМС ЗСУ / Фото Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Що відомо про новий камуфляж ММ-25?

На офіційному сайті Міністерства оборони "Партнер МОУ" 29 липня написали, що Центральне управління розвитку матеріального забезпечення затвердило до подальшого впровадження новий камуфляжний візерунок для Збройних сил України – ММ-25.



ЗСУ перейдуть на камуфляж ММ-25 / Фото з сайту Міноборони

Новий візерунок планують використовувати під час виготовлення речового забезпечення для військових. Офіційні зображення форми поки що не оприлюднені, однак, за даними Boroshno News і First Division, ММ-25 візуально дуже схожий на американський MultiCam і, фактично, є його адаптованою версією.

Терміни повного переходу на нову форму наразі не визначені. Через велику чисельність українського війська процес може розтягнутися на кілька років. Також немає інформації про постачання перших партій ММ-25 до бойових підрозділів.

Відомо, що американські збройні сили використовують MultiCam з 2002 року. У 2015 – 2019 роках армія та ВПС США перейшли на його модернізований варіант – візерунок Scorpion W2, який отримав офіційну назву OCP (Operational Camouflage Pattern).



Приклад "мультикаму", який носять американські військові / Фото з сайту Нацгвардії США

MultiCam вирізняється складною кольоровою структурою: фоновий градієнт варіюється від коричневого до світло-коричневого, поверх якого накладено темно-зелені, оливкові та лаймові відтінки. Візерунок доповнюють темно-коричневі й кремові фігури, які хаотично розкидані по тканині.

Завдяки цьому візуальне сприйняття малюнка змінюється – від переважно зеленого до коричневого – залежно від ділянки, а дрібні елементи допомагають "розбивати" силует бійця.

Варто зазначити, що насправді MultiCam давно використовують і українські військовослужбовці – здебільшого як неофіційний варіант. Його обирають за зручність, якість матеріалів і хорошу адаптацію до умов фронту. Часто цю форму можна знайти у вільному продажу.



Головнокомандувач ЗСУ також носив форму з візерунком, схожим на "мультикам" / Фото з фейсбуку Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також неодноразово з'являвся на публіці в камуфляжі MultiCam, попри те, що це не статутна форма.