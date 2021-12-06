Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер официально принес присягу

6 декабря Австрия официально получила нового канцлера, которым стал Карл Нехаммер. Экс-министр внутренних дел и лидер Австрийской народной партии принял присягу в присутствии президента Александра ван дер Беллена.

Присяга, которую составил новый канцлер и представители его партии в понедельник, позволит правительству полноценно работать уже с 6 декабря. По словам Нехаммера, федеральный президент ван дер Беллен дал конструктивные советы по дальнейшей работе министров.

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Политсила Нехаммера получила места в правительстве

Представители партии Нехаммера Österreichische Volkspartei, или ÖVP получили 6 новых должностей в правительстве. В частности кресло министра внутренних дел Австрии занял Герхард Карнер, а министра финансов – экс-госсекретарь Магнус Бруннер.

Александер Шалленберг, временно исполнявший обязанности канцлера вернулся в МИД Австрии. На должность министра образования назначили директора университета по Штирии Мартина Полашека, а Клаудия Плакольм стала секретаршей в Федеральной канцелярии и будет отвечать за вопросы молодежи в стране.

Со всеми новыми чиновниками президент Австрии встретился в течение выходных 4 и 5 декабря. Прежде всего состоялось назначение канцлером Нехаммера, впоследствии – встречи с министрами.

Что известно о Карле Нехаммере С 2020 года 49-летний чиновник возглавлял министерство внутренних дел Австрии. Имеет звание лейтенанта. С 2020 года 49-летний чиновник возглавлял министерство внутренних дел Австрии. Имеет звание лейтенанта. Поддерживает модернизацию разведки и жесткие действия против нелегальных беженцев и радикального исламизма.

Приоритет нового канцлера

Карл Нехаммер заявил, что прежде всего нужно сосредоточиться на преодолении пандемии COVID-19. Так что этот вопрос может стать главным на повестке дня нового правительства, которое должно принять решение проекте о вакцинации от коронавируса и дальнейшие мероприятия.

"Важно, чтобы у нас было правительство, способное быстро действовать. Мы должны бороться с пандемией, требующей всех наших сил", – отметил Нехаммер.

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Канцлер Австрии и ротации в должности: кратко

Федеральный канцлер Австрии возглавляет правительство и возглавляет руководящую партию. Его назначает президент, учитывая мнение большинства представителей нижней палаты парламента.

В 2020 году Себастьян Курц, которого избрали канцлером во второй раз, попал в коррупционный скандал и подал в отставку в октябре 2021 года.

Перед написанием заявления на увольнение, в его офисе провели обыски правоохранители, которые подозревали чиновника во взяточничестве. Речь идет о заказных соцопросах и джинсе, по делу о котором задержали работницу агентства социологических исследований.

Вместо Курца канцлером назначили Шалленберга, который решил не быть главой новой народной партии и покинул пост.

В Австрии еженедельно принимают решение о продлении локдауна в стране. Сейчас общеавстрийский карантин действует до 11 декабря 2021 года.