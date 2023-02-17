Есть ли угроза массированного применения авиации со стороны России и какие могут быть последствия: анализ ISW

Российские войска увеличивают использование своих военно-воздушных сил в Украине. Однако аналитики говорят, что вряд ли враг выделит значительное количество авиации для ведения боевых действий над контролируемой Украиной территорией.

Об этом говорится в отчете специалистов американского Института изучения войны. Еще 14 февраля разведка стран-членов НАТО заметила, что Россия сосредотачивает самолеты и вертолеты вблизи российско-украинской границы.

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Аналитики допустили, что российские истребители могут поддержать наземное наступление. Между тем, высокопоставленный чиновник НАТО сообщил, что 80% российских воздушных сил остаются неприкосновенными и что российские войска пытаются вывести из строя украинскую противовоздушную оборону, готовясь к масштабной кампании по нанесению ударов.

Министерство обороны Великобритании сообщило 16 февраля, что количество российских вылетов возросло за последнюю неделю до уровня, который последний раз наблюдался летом 2022 года, но отметило, что российские силы не увеличили свое воздушное присутствие в Украине, и оценило, что российские силы вряд ли готовятся к продолжительной воздушной кампании.

Хватит ли Украине сил, чтобы противодействовать новому ракетному удару

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что действующие возможности украинской противовоздушной обороны не достаточны для противодействия новой волне воздушных атак, но заявил, что нет никаких признаков неизбежной массированной российской воздушной атаки.

Последняя массированная атака Украины