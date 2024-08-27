Когда возможен новый мощный удар России по Украине: майор запаса сказал, от чего это зависит

Россия два дня подряд наносила по Украине массированные удары. В общем россияне запустили по украинским городам около 300 воздушных средств поражения.

Вторая атака была предсказуема, сказал 24 Каналу ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Он предположил, когда возможен новый российский обстрел.

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Теоретически возможно

С момента последнего массированного обстрела россияне успели изготовить примерно 150 ракет. Во время обстрела 26 августа враг запустил по Украине 127 ракет, поэтому было прогнозируемо, что враг осуществит вторую волну массированной атаки.

Ожидать сейчас третью волну теоретически, возможно, но только в том случае, если россияне залезут в свой неприкосновенный запас,

– отметил Гетьман.

От запасов ракет, которые Россия имела в начале полномасштабного вторжения, осталось около 15%. Как заметил майор запаса, вероятнее всего, сейчас третьей волны атаки не будет, но через месяц или полтора, когда россияне изготовят еще 100 – 150 ракет, возможен еще один мощный удар по энергетическим объектам. Примерно в конце сентября – в начале октября.

Россияне хотят сделать полный блэкаут, особенно накануне зимы,

– сказал ветеран российско-украинской войны.

По его мнению, российские захватчики приберегут ракеты на середину осени, чтобы накануне холодов нанести максимальный ущерб энергетике.

Однако нет гарантии, что оккупанты не используют свои ракетные запасы. Пока россияне не залезали в НЗ, но можно предположить, что Курская операция их очень разозлила и может быть третья волна.

"Если они все же используют ракеты из запаса, то тогда у них будет довольно сложная ситуация, ведь не останется ракет на складах, а будут только те, что идут с производства", – добавил Гетьман.