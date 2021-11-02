Новый медведчуковский ресурс: Шуфрич стал владельцем еще одного канала

2 ноября 2021 , 13:03
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Источник:

Liga.net

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич стал владельцем телеканала UkrLive. Сейчас на ресурсе транслируют передачи другого канала с орбиты Виктора Медведчука – "Першого незалежного".

О том, что пророссийский политик Шуфрич стал официальным владельцем еще одного телеканала, издание сообщает со ссылкой на данные Единого государственного реестра Министерства юстиции.

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Шуфрич купил новый канал

Нестор Шуфрич 28 октября стал конечным бенефициаром компании "Телепростір", то есть канала UkrLive. К тому времени владельцем ресурса был Владислав Багинский. Возглавил компанию Виктор Фролов.

UkrLive вещает на частоте 12284 V 27500. Сейчас на телеканале транслируются передачи другого ресурса Шуфрича "Перший незалежний".

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Справка. СНБО ввел санкции против Медведчука и Козака 2 февраля. Тогда же прекратили вещание и их пророссийские каналы: Zik, NewsOne и "112 Украина".
Автор: Наталія Пристанська