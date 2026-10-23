Вместо территорий – газ: США придумали новый мирный план в отношении Украины, – The Economist

США подготовили новый план мирного соглашения между Украиной и Россией. Он предусматривает уступки Кремлю, правда, не территориальные.

Издание The Economist выяснило основные положения последних предложений со стороны США.

Какой мирный план предлагают США?

Новый план предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе.

Россия, в свою очередь, получит возможность заключать деловые соглашения с США, добиваться ослабления санкций и восстановления полноценных политических отношений с Западом.

Украине обещают пакет инвестиций и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.

Новой уступкой, которую предлагают Путину, может стать возобновление поставок российского газа в Европу. Эти поставки планировалось полностью прекратить до конца года.

Также обсуждается возобновление работы газопровода "Северный поток".

Однако США не могут самостоятельно предложить такие условия, а возобновление поставок противоречило бы законодательству ЕС.

К тому же Россия, похоже, не настроена на мир и готовится к самой разрушительной зимней кампании с начала войны.

Скорее всего, Кремль будет затягивать переговоры, одновременно пытаясь добиться немедленного ослабления санкций.

Украинские переговорщики опасаются, что американские представители будут продвигать выгодные для себя бизнес-сделки еще до окончания войны.

Как пояснил один из украинских чиновников, американцы могут рассуждать так: "Зачем ждать и тратить время? Время – это деньги".

Что этому предшествовало?

20 октября в Осло состоялись переговоры между делегациями Украины и США. В них лично принял участие президент Зеленский.

21 октября спецпредставитель США Стив Виткофф отправился на встречу с Путиным в Санкт-Петербург.

По итогам этих визитов стороны договорились возобновить трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США. Новая встреча может состояться в Абу-Даби в первой половине ноября.

Владимир Зеленский ранее заявил о готовности к мирному соглашению, которое будет предусматривать фиксацию нынешней линии фронта.