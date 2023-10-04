Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Над Путиным нависает большая угроза и от его так называемых "элит".

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Новые нарративы

По словам Гудкова, российская пропаганда в настоящее время внедряет новый нарратив для своей внутренней аудитории. Россиянам предлагают подождать, потерпеть, мол, "надо дожать". Но для этого еще необходимо 150 тысяч потенциальных 200-х на фронт и будет результат. Поэтому российскому пока еще президенту выгодны и переговоры.

"Это большая работа путинского внутриполитического аппарата, его агентуры. Они этим пытаются добиться не только военной заморозки, чтобы фронт никуда не двигался. Они еще и этим убеждают свои "элиты", что Путин еще не проиграл, что у него есть рычаг, силы, что он "понимает выход" из войны", – объяснил оппозиционный политик.

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Путину сейчас важно удержать свои "элиты" и народ в стойле, чтобы уменьшить привкус нависающего поражения. Активно подыгрывают ему в этом его карманные пропагандисты типа Скабеевой.

"Очевидно, что это попытка выдать желаемое за действительное", – добавил Гудков.

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