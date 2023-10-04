Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Над Путіним наразі нависає велика загроза і від його так званих "еліт".

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Нові наративи

За словами Гудкова, російська пропаганда наразі впроваджує новий наратив для своєї внутрішньої аудиторії. Росіянам пропонують почекати, потерпіти, мовляв "треба дотиснути". Але для цього ще необхідно 150 тисяч потенційних 200-х на фронт і "буде результат". Тому російському поки що президенту вигідні і перемовини.

"Це велика робота путінського внутрішньо-політичного апарату, його агентури. Вони цим намагаються добитися не лише військового заморожування, щоб фронт нікуди не рухався. Вони ще й цим переконують свої "еліти", що Путін ще не програв, що в нього є важіль, сили що він "розуміє вихід" з війни", – пояснив опозиційний політик.

Геннадій Гудков про російську пропаганду: дивитись відео

Путіну наразі важливо втримати свої "еліти" та народ в стійлі, щоб зменшити присмак поразки, яка нависає. Активно підіграють йому у цьому його кишенькові пропагандисти типу Скабєєвої.

"Очевидно, що це спроба видати бажане за дійсне", – додав Гудков.

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