Пентагон даст Украине новую бронетехнику вместо поврежденной во время контрнаступления, – СМИ

Соединенные Штаты предоставит Украине дополнительную военную помощь. Ожидается, что новый пакет будет включать в себя бронемашины, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные во время контрнаступления.

Представитель министерства обороны США сообщил журналистам, что Пентагон предоставит помощь Украине в сумме до 325 миллионов долларов. Ожидается, что официально о новом пакете помощи будет сообщено 13 июня.

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Что будет входить в новый пакет помощи

Сообщается, что пакет будет включать в себя бронемашины Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные в ходе контрнаступления ВСУ. Кроме этого, последняя помощь также включает в себя боеприпасы для передовых национальных зенитно-ракетных систем (NASAMS), а также дополнительные ракеты для украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

К слову, на этой неделе министр обороны Ллойд Остин поедет в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО, где поддержка Украины станет главным приоритетом.

Какие вопросы поднимут в Брюсселе

По словам официальных лиц в Минобороны США, во время своего пребывания в Брюсселе Остин проведет еще одну встречу Контактной группы по обороне Украины, чтобы обсудить, как западные союзники могут лучше поддержать украинскую армию сейчас, во время нового контрнаступления.

Представители Минобороны также согласуют планы обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Обратите внимание. После российского вторжения США пообещали Украине помощь в области безопасности на сумму более 39 миллиардов долларов. В то же время Пентагон заметил ошибку в бухгалтерии, которая завышала сумму поступающей в Киев помощи. По подсчету стоимости пакета помощи министерство обороны учитывало расходы на замену оружия, которое передали Украине, в то время как она должна была суммировать стоимость фактически отправленных систем.

По словам официальных лиц, ошибка выльется в дополнительные миллиарды долларов, которые будут доступны для дополнительной помощи Украине.