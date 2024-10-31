США предоставят Украине новую военную помощь

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин анонсировал объявление новой военной помощи Киеву. В рамках поддержки Украина получит артиллерию, ПВО, бронетехнику, боеприпасы и тому подобное.

США сообщат детали уже в ближайшие дни. Соответствующее заявление глава Пентагона сделал в четверг, 31 октября, на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном и визави из Южной Кореи, пишет 24 Канал со ссылкой на ЕП.

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Ллойд Остин анонсировал новую помощь Украине

Комментируя привлечение солдат КНДР со стороны России в войну, глава Пентагона отметил, что такое решение Москвы и Пхеньяна свидетельствует об отчаянии Путина и его намерениях продолжать захватническую войну против Украины.

Поэтому, на фоне этого, по его словам, Вашингтон продолжит наращивать безопасность помощь Украине, как и союзники и партнеры в Контактной группе по вопросам обороны Украины.

Речь идет об артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике, боеприпасах и другом важном вооружении. Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни,

– заявил Остин.

К слову, сегодня также стало известно, что Норвегия передаст Украине новый пакет помощи, который обойдется ей в сумму 500 миллионов евро, в частности, туда войдут системы NASAMS. Страна готова софинансировать укрепление украинского ПВО.