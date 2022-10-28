США предоставит Украине новый пакет помощи на 275 миллионов: СМИ рассекретили детали
Источник:Associated Press
США передадут Украине новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов, чтобы усилить контрнаступление ВСУ на Юге.
Ожидается, что о новом пакете помощи Пентагон объявит сегодня, 28 октября. СМИ, ссылаясь на анонимных представителей США, рассекретили детали новой помощи.
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Помощь США в основном будет направлена на пополнение тысяч боеприпасов для уже имеющихся систем вооружений, в частности ракетно-артиллерийских систем HIMARS, которые Украина успешно использует в контрнаступлении против России.
Пакет помощи, по словам официальных лиц, будет производиться по полномочиям президента о сокращении, что позволит Пентагону взять оружие из своих собственных запасов и быстро отправить его в Украину.Примите во внимание. Включая новую помощь на 275 миллионов долларов, США выделили Украине на почти 18 миллиардов долларов оружия и другого оборудования с начала войны 24 февраля.
Как США помогают Украине: последние новости
- В последний раз о пакете военной помощи Украине США объявили 14 октября, его размер составляет 725 миллионов долларов. Это уже 23 подобная помощь с августа 2021 года, которую США предоставляют Украине.
- Конгрессмены США планируют выделить Украине самый большой пакет помощи. Его размер будет составлять 50 миллиардов долларов.
- Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS передадут Украине в ноябре.
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