Даже малейшая деталь может уничтожить российскую отрасль, – политолог о новых санкциях

Европа приняла 17-й пакет санкций против России, охватывающий почти 200 кораблей теневого флота. Санкции – это не удар в нокаут.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Олег Саакян, объяснив, что санкции работают трижды: когда их вводят, когда они предусматривают накопительный эффект, когда объединяются с другими ограничениями.

Смотрите также Самый слабый пакет: экономист объяснил, почему санкции против теневого флота сейчас недейственны

От Европы ожидали большего

Санкции, по словам политолога, могут принести неожиданный эффект, когда выбивается деятельность определенной отрасли. Он привел пример санкций в отношении комплектующих для самолетов.

Даже малейшая деталь может уничтожить российскую отрасль. Например, когда санкции касаются авиационных запчастей, как результат – в России произошла пятая авария в течение месяца,

– озвучил Саакян.

Анализируя 17-й пакет европейских санкций, политолог отметил, что не считает его прорывным. Саакян назвал его рутинным и последовательным.

"Он призван на докручивание гаек, которые уже ослабились, на добавление определенных фамилий, которых не хватало в предыдущих санкционных списках. Но он не является тем, который вызвал бы эффект "вау", – озвучил Саакян.

Сейчас уже идет обсуждение 18-го пакета санкций, который может быть введен против России. Ведь до этого со стороны европейской коалиции был поставлен России ультиматум, чтобы она согласилась на прекращение огня, иначе получит жесткие санкционные ограничения.

Страна-агрессор на перемирие не согласилась. Трамп захотел отсрочки санкций с 12 мая, в конце концов 17-й пакет приняли 20 мая.

На фоне именно этого данный пакет является неудовлетворительным, потому что ожидания были значительно больше. ЕС сейчас должен продемонстрировать что-то не заранее заготовленное, как этот 17-й пакет санкций, а существеннее,

– отметил Саакян.

Политолог подчеркнул, что уже обсуждается, что 18-й санкционный пакет должен быть не вширь, а вверх. В частности, должен предусматривать санкции в отношении стран-партнеров России, которые закупают у нее энергоносители или помогают ей в определенных цепочках.

Кроме того, с его слов, надо охватывать финансовый сектор России. Там еще есть много лазеек, которые Запад не хотел трогать, потому что это связано с продовольственной безопасностью, экспортом нефти и соответственно ее ценой на мировых рынках.

По словам политолога, есть информация, что в новом пакете санкций будут мощные ограничения, которые должны создать эффект неожиданности и стресса для России.

Он отметил, что сейчас есть необходимость не только в долгосрочно действенных санкциях, но и в тех, которые будут иметь политический эффект. В частности, в глазах Трампа и мирового сообщества, чтобы Европа выглядела сильной. Иначе – европейцы будут иметь слабый вид тех, кто замахнулся, но не ударил.