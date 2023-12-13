Может стать последним: что вошло в новый пакет помощи США для Украины

США выделили для Украины новый пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов. В Пентагоне рассказали, что в него вошло.

Во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи. В Пентагоне отметили, что это уже 53 транш из запасов Минобороны, который администрация Байдена выделила Украине с августа 2021 года.

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Что вошло в новый пакет помощи от США

Кроме того, новый пакет включает средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и вспомогательное оборудование.

В целом США предоставит Украине:

ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны,

компоненты системы противовоздушной обороны,

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS,

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,

противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM,

ракеты с оптическим отслеживанием и наведением по проволоке (TOW) для поражения бронетехники,

противотанковые системы Javelin и AT-4,

более 4 миллионов патронов для стрелкового оружия,

боеприпасы для разрушения помех,

оборудование защиты критически важной инфраструктуры, запасные запчасти, генераторы и другое вспомогательное оборудование.

Этот пакет может стать последним

12 декабря Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что если Конгресс США не примет решения о предоставлении дополнительной помощи для Украины, это будет один из последних пакетов помощи.

Соединенные Штаты и коалиция из более чем 50 стран, которую мы собрали, продолжают оказывать важную поддержку украинским силам. Однако, если Конгресс не примет меры для принятия дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые мы сможем предоставить Украине,

– заявил Энтони Блинкен.

Он призвал Конгресс продолжить помощь для Украины, отметив, что это входит и в интересы национальной безопасности США.

Почему помощь для Украины выгодна США

В Пентагоне отметили, что помощь для Украины – это вклад и в безопасность США. Ведь она сдерживает агрессоров в других частях мира и развивает оборонно-промышленную базу Соединенных Штатов.

Военная помощь Украине остается разумной инвестицией в нашу национальную безопасность. Она сдерживает потенциальную агрессию в других частях света, в то же время укрепляет нашу оборонно-промышленную базу и создает высококвалифицированные рабочие места для американцев,

– говорится в сообщении.

Отметим, во время брифинга 12 декабря Байден сообщил о том, что США хотят, чтобы Украина победила в войне и защитила свой суверенитет.

По словам президента США, обе партии поддерживают Украину, а количество выступающих против помощи республиканцев невелико. Он отметил, что разговоры о финансировании Украины продолжаются.

Энтони Блинкен также сказал, что переговоры с Конгрессом продолжаются.