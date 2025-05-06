Кто станет новым Папой Римским: 4 главных фаворита

В Ватикане 7 мая начнется конклав – церемония, во время которой кардиналы со всего мира будут выбирать преемника Папы Римского Франциска. Сейчас все 133 кардинала, которые будут участвовать в голосовании, уже приехали в Рим.

О том, кто вероятнее всего может стать преемником Папы Римского Франциска, читайте в материале 24 Канала.

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Пьетро Паролин

Главным фаворитом на должность нового главы Римско-католической церкви сейчас является 70-летний Пьетро Паролин.

Во времена Папы Франциска кардинал Паролин занимал должность Государственного секретаря Святого престола и выполнял функции фактического премьер-министра и министра иностранных дел Ватикана.

К дипломатическим достижениям Пьетро Паролина относят установление контактов с коммунистическим Китаем, где католики, как и представители других религий, оказались в чрезвычайно сложном положении. Также он считается экспертом по геополитической ситуации на Азиатском континенте.

Важно! Пьетро Паролин присоединился и к мирному урегулированию войны в Украине, в частности обмену пленных, гражданских заложников и возвращению на родину украинских детей, незаконно депортированных Россией.

Маттео Дзуппи

Вторым претендентом является итальянский кардинал, президент Епископской конференции Италии Маттео Дзуппи.

Дзуппи считают одним из самых прогрессивных кандидатов – он катается по Болонье на велосипеде, выступает за права ЛГБТК+ сообщества и толерантное отношение к однополым отношениям, поддерживает права заключенных и осуждает смертную казнь.

В 2023 году Папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи выполнять миссию мирного посланника Ватикана в Украине, на Западном берегу реки Иордан и в Пекине для содействия мирным инициативам. В рамках этой миссии Дзуппи посетил Москву, где призвал к "жестам человечности", а также провел встречу с патриархом Кириллом.

Кардинал Дзуппи также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой тот поблагодарил его и Папу Римского за усилия, направленные на возвращение украинских детей, и содействие в освобождении пленных.

Луис Антонио Тагле

Еще одним вероятным преемником Папы Франциска называют филиппинского куриального кардинала Луиса Антонио Тагле. В случае избрания он станет первым Папой Римским из Юго-Восточной Азии.

Кардинал Тагле известен своими лингвистическими способностями – кроме родного тагальского, он свободно владеет английским, итальянским, французским, корейским, китайским и латынью. На родине он активно занимается социальными вопросами, в частности помощью бедным, и одновременно последовательно отстаивает позицию Церкви против абортов, контрацепции и "практического атеизма".

Одной из проблем потенциально могут стать вопросы к Тагле из-за его не слишком успешной сольной работы в благотворительной организации Caritas, которая в 2022 году оказалась в эпицентре коррупционного скандала.

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Петер Эрде

Главной "ставкой" консерваторов может стать Петер Эрдо из Венгрии.

Петер Эрде служил в Венгерской епископской конференции как секретарь Комиссии канонического права, а позже даже стал ее президентом. С 1998 по 2003 год он также преподавал богословие в Католическом университете имени Петера Пазманы, а с 2005 года является его великим канцлером.

Известно, что Эрде выступает против допуска разведенных, а потом вновь женатых католиков к причастию. Он также сравнивал принятие беженцев с с торговлей людьми.

Петер Эрде решительно выступает против принятия однополых браков, также его считают сторонником политики Виктора Обрана.