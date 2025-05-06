Про те, хто найімовірніше може стати наступником Папи Римського Франциска, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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П'єтро Паролін

Головним фаворитом на посаду нового очільника Римо-католицької церкви наразі є 70-річний П'єтро Паролін.

За часів Папи Франциска кардинал Паролін мав посаду Державного секретаря Святого престолу та виконував функції фактичного прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Ватикану.

До дипломатичних здобутків П’єтро Пароліна відносять встановлення контактів із комуністичним Китаєм, де католики, як і представники інших релігій, опинилися в надзвичайно складному становищі. Також він вважається експертом із геополітичної ситуації на Азійському континенті.

Важливо! П'єтро Паролін долучився і до мирного врегулювання війни в Україні, зокрема обміну полонених, цивільних заручників та повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих Росією.

Маттео Дзуппі

Другим претендентом є італійський кардинал, президент Єпископської конференції Італії Маттео Дзуппі.

Дзуппі вважають одним із найпрогресивніших кандидатів – він катається Болоньєю на велосипеді, виступає за права ЛГБТК+ спільноти та толерантне ставлення до одностатевих стосунків, підтримує права ув'язнених і засуджує смертну кару.

У 2023 році Папа Франциск доручив кардиналу Дзуппі виконувати місію мирного посланника Ватикану в Україні, на Західному березі річки Йордан та в Пекіні задля сприяння мирним ініціативам. У межах цієї місії Дзуппі відвідав Москву, де закликав до "жестів людяності", а також провів зустріч із патріархом Кирилом.

Кардинал Дзуппі також провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої той подякував йому та Папі Римському за зусилля, спрямовані на повернення українських дітей, та сприяння у звільненні полонених.

Луїс Антоніо Тагле

Ще одним ймовірним наступником Папи Франциска називають філіппінського куріального кардинала Луїса Антоніо Тагле. У разі обрання він стане першим Папою Римським із Південно-Східної Азії.

Кардинал Тагле відомий своїми лінгвістичними здібностями — окрім рідної тагальської, він вільно володіє англійською, італійською, французькою, корейською, китайською та латиною. На батьківщині він активно займається соціальними питаннями, зокрема допомогою бідним, і водночас послідовно відстоює позицію Церкви проти абортів, контрацепції та "практичного атеїзму".

Однією з проблем потенційно можуть стати питання до Тагле через його не надто успішну сольну роботу в благодійній організації Caritas, яка у 2022 році опинилась в епіцентрі корупційного скандалу.

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Петер Ерде

Головною "ставкою" консерваторів може стати Петер Ердо з Угорщини.

Петер Ерде служив в Угорській єпископській конференції як секретар Комісії канонічного права, а пізніше навіть став її президентом. З 1998 по 2003 рік він також викладав богослов'я у Католицькому університеті імені Петера Пазмани, а з 2005 року є його великим канцлером.

Відомо, що Ерде виступає проти допуску розлучених, а тоді знову одружених католиків до причастя. Він також порівнював прийняття біженців із торгівлею людьми.

Петер Ерде рішуче виступає проти прийняття одностатевих шлюбів, також його вважають прихильником політики Віктора Обрана.