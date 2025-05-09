Во время первой речи Лев XIV дал три важных подсказки о своем папстве, – Reuters

Новым Папой Римским стал американец Роберт Фрэнсис Прево. С первых минут на балконе балики Святого Петра Лев XIV дал три важные подсказки относительно того, каким будет его папство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Каким будет папство Льва XIV

Роберт Фрэнсис Прево стал первым понтификом из США, хотя он также имеет перуанское гражданство – в этой стране он десятилетиями работал миссионером перед тем, как стать кардиналом.

Первой подсказкой понтифика был выбор имени. Папы часто используют это как способ обозначить главное направление своего понтификата. Франциск, например, выбрал имя в честь святого Франциска Ассизского – аскета XIII века, который отказался от богатства и посвятил себя помощи бедным.

Последний Папа, взявший имя Лев, посвятил большинство своего понтификата (1878 – 1903) защите прав рабочих: призывал к справедливой оплате труда, надлежащих условиях труда и правах на членство в профсоюзах.

Выбрав имя Лев XIV, он демонстрирует преданность социальному учению Церкви,

– отметил Томас Рис, иезуит и известный комментатор вопросов понтификата.

Вторая подсказка – выбор языка и слов в его первой речи, в которой четко прозвучал акцент на необходимости мира – теме, что часто звучала и в речах Франциска.

Все выступление Роберта Фрэнсиса Прево перед толпой на площади Святого Петра прозвучало на итальянском – языке Ватикана. Также папа коротко обратился на испанском к перуанской общине, которую когда-то возглавлял.

"La pace sia con tutti voi!" ("Мир вам всем!") – этими словами Лев XIV впервые обратился к публике. Они перекликались с приветствием, которое католики употребляют в праздники, но также, как отметило издание, это непосредственно было посланием мира для мира, расколотого войной.

Третья подсказка – его одежда. В отличие от Франциска, который в 2013 году отказался от всех папских регалий сразу после избрания, Лев вышел к верующим в традиционном красном папском одеянии поверх белой рясы.

Напомним, на этот раз Папу Римского избрали на второй день конклава: перед тем из дымохода Сикстинской капеллы дважды поднимался черный дым – знак неудачного голосования.