Новый Папа Римский Лев XIV вышел на балкон и произнес первую речь

В четверг, 8 мая, в Ватикане состоялся конклав, на котором кардиналы избрали главу Римско-католической церкви. Новый Папа Римский уже вышел на балкон собора Святого Петра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево взял имя Лев XIV.

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Новый понтифик обратился к верующим

Новоизбранный 69-летний Папа Римский машет рукой тысячам людей на площади, верующие радуются и скандируют его имя. "Да будет между вами мир!" – обратился понтифик ко всем странам и народам.

Вместе мы должны попытаться выяснить, как быть церковью, которая строит мосты, налаживает диалог и открыта для всех,

– заявил Лев XIV.

Он также вспомнил о покойном Папе Франциске и его "отважном голосе", который "благословил Рим и весь мир".

Кроме того, глава Римско-католической церкви поблагодарил всех кардиналов, которые его избрали.

К слову, перед тем, как Прево появился на публике, на центральный балкон базилики Святого Петра вышел кардинал-протодиакон Доминик Мамберти, который произнес "Habemus papam" – латинское выражение, означающее "У нас есть Папа".