Беларусь строит военные объекты у границы: аналитик объяснил, почему заключается угроза

В белорусской приграничной зоне наблюдается расширение военной инфраструктуры и прокладка железнодорожных путей к новым объектам. Это вызывает беспокойство в связи с возможной подготовкой к новым активным действиям с северного направления. Однако одни только строительные работы еще не свидетельствуют о формировании ударной группировки.

Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал "24 Каналу" о реальных планах противника и объяснил, по каким признакам следует оценивать уровень угрозы. По его словам, ключевое значение имеет не сам факт строительства инфраструктуры, а ее физическое наполнение войсками и техникой.

Существует ли угроза повторного вторжения?

Василий Пехньо подчеркнул, что для формирования реальной угрозы на новые объекты должны быть передислоцированы войска и военная техника. До тех пор возведение объектов остается лишь развитием инфраструктуры.

Сама по себе инфраструктура не воюет, то есть она может быть признаком подготовки тех или иных действий. Бесспорно, что она может быть таковой, но нужно смотреть, чем она наполняется. Если на подготовленную инфраструктуру будут заходить соответствующие войска, тогда можно будет говорить о каких-то уже дальнейших приготовлениях,

– Пехньо.

По его словам, эту угрозу следует воспринимать одинаково серьезно как для Украины, так и для западных партнеров. Россия создает площадки, которые могут быть использованы не только против украинских территорий, но и в рамках потенциальных провокаций против блока НАТО.

Подготовка к вызовам для НАТО и элементы ИПСО

Украина неоднократно предупреждала западных партнеров о развертывании военной инфраструктуры на территории Беларуси. Речь идет о новых десантных группировках и ретрансляторах связи для ударных дронов, которые угрожают воздушному пространству соседних стран, в частности Польши и Румынии.

Военный обозреватель об угрозе со стороны Беларуси: видео

Кроме того, в Европе уже фиксировались многочисленные диверсии – от повреждения соединительных кабелей в Балтийском море до разведки немецких аэродромов и покушения на главу концерна Rheinmetall Армина Паппергера. По данным западных СМИ, глава ЦРУ посетил Москву с разведывательными данными о подготовке России к усилению агрессии и проверке решимости Альянса.

Пехньо предостерег от преждевременных выводов о том, что строительство полигона означает неизбежное наступление на Киев или северные области.

Если это будут пустые объекты, то в этом нет никакого смысла, кроме информационно-психологического, чтобы запугать население. Россияне не пожалеют денег на такие вещи,

– отметил эксперт.

Отметим, что ранее государственный секретарь Рады безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил о проверке боевой готовности вооруженных сил страны. В рамках учений одна из артиллерийских бригад была передислоцирована и приведена в готовность к выполнению задач по штатам военного времени.

В белорусском Минобороны отметили, что во время учений планируют учитывать опыт современных военных конфликтов в Украине и Иране, в частности в вопросах ведения огня и применения беспилотников.