Новый посол Украины в ЕС официально начал свою работу

Посол Украины в Европейском Союзе Всеволод Ченцов вручил верительные грамоты президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Итак, Ченцов официально начал свою дипломатическую миссию.

Об этом он сам сообщил 11 октября во твиттере. Напомним, назначение на эту должность Ченцов получил указом Президента Украины Владимира Зеленского 25 августа.

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Ченцов начал работу в ЕС

Назначенный представителем Украины в Европейском Союзе Всеволод Ченцов 11 октября вручил верительные грамоты главе Европейского совета Шарлю Мишелю. Во время разговора украинский дипломат поблагодарил господина Мишеля за "личное лидерство в укреплении отношений Украины и ЕС".

Украина и ЕС работают вместе над тем, чтобы сделать завтрашний саммит в Киеве успешным (Речь идет о 23 саммите Украина – ЕС, запланированном на 12 октября – 24 канал),

– написал Ченцов в твиттере.

Как пишет "Европейская правда", Шарль Мишель положительно отметил прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил поддержку украинским реформам, суверенитету и территориальной целостности Украины.

вручение верительных грамот – это фактическое начало официальной работы посла в должности. Впрочем, протокольная практика ЕС предусматривает еще вручение грамот главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.



Всеволод Ченкова вручил верительные грамоты Шарлю Мишелю / Фото с твиттера Ченцова

Всеволод Ченцов: коротко о новом главе миссии Украины в ЕС

Всеволода Ченцова в конце августа Президент Украины Владимир Зеленский назначил представителем Украины в ЕС и Евроатоме.

Он родился в 1974, в Министерстве иностранных дел работает с 1996 года.

В частности, в посольствах в Турции и Польше и в департаменте по вопросам ЕС.

Также Ченцов является постоянным представителем Украины при Организации по запрете химического оружия (ОЗХО).

С 8 июня 2017 года до 6 апреля 2021 был послом Украины в Нидерландах.

Полный текст публикации Всеволода Ченцова в твиттере:

Для меня большая честь вручить верительные грамоты президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Поблагодарил за его личное лидерство в укреплении отношений Украины и ЕС. Украина и ЕС вместе работают над тем, чтобы сделать завтрашний саммит в Киеве успешным и результативным.