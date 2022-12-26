Давайте посмотрим на результаты, – Подоляк о новом после Украины в Болгарии
Президент Владимир Зеленский назначил новым послом Украины в Болгарии Олесю Илащук. Украинские СМИ обратили внимание на то, что у нее нет дипломатического опыта.
Однако такая критика новоназначенного посла является преждевременной и странной. Такое мнение 24 каналу выразил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Указ президента о назначении нового посла Украины в Болгарии датирован 23 декабря. По словам Подоляка, говоря об этом кадровом решении, нужно рассматривать несколько составляющих.
"Посол – это политическая должность"
Как отметил Подоляк, должности послов Украины в других государствах являются политическими.
"Это не только дипломатия с точки зрения организации процесса, например, протокольного процесса визита или чего-то другого. Это политическая должность", – отметил советник руководителя ОП.
Он добавил, что работа посла – это также возможность доносить политическую позицию государства на разных уровнях в стране пребывания.
"Люди в жизни работают на многих позициях"
СМИ обратили внимание на то, что у Олеси Илащук нет опыта работы в дипломатии и на государственных должностях. Советник главы ОП подчеркнул, что перед тем, как что-то писать, нужно подробнее изучить биографию человека.
"А еще лучше было бы пообщаться с ней о том, какое у нее видение, что она понимает с точки зрения именно работы в Болгарии и как она там будет работать", – сказал Подоляк.
Все остальные заявления по поводу бэкграунда Илащук, по словам советника главы ОП, выглядят спекулятивными.
Люди в своей жизни работают на многих позициях. Но нужно все изучать в совершенстве и задавать вопросы, чтобы не говорить только часть информации,
– добавил Подоляк.
Михаил Подоляк рассказал о назначении нового посла Украины в Болгарии: смотрите видео
"Посмотрим на результаты через месяц или два"
Как отметил советник главы ОП, к большому сожалению, Украина долгое время не была субъектом глобальной политики на разных уровнях. По его словам, следует провести детальный анализ работы дипломатических миссий и определить, как они могут продвигать возможности страны.
Давайте посмотрим на результаты – через месяц или через два. А так немного странно авансом говорить, что человек не может работать, не пообщавшись с ним, не оценив весь его бэкграунд и то, что он будет делать,
– сказал Подоляк.
Он добавил, что в Украине всегда есть "идеальные люди", которые могут все делать, но почему-то все эти годы государство не работает идеально.
"Давайте спокойно относиться к назначениям и оценивать их по результатам работы. Давайте через несколько месяцев поговорим о том, какие события у нас происходят на конкретном направлении, в этом случае – в Болгарии", – сказал советник главы Офиса Президента.
Олеся Илащук возглавила посольство Украины в Болгарии: что известно
- Олеся Илащук, которую назначили на должность посла Украины в Болгарии, уже приступила к исполнению обязанностей. В частности, она принимала участие в общем совещании послов Украины, которое проходило 22 – 25 декабря в Киеве и Николаеве.
- Как сообщает издание "Европейская правда", Илащук не имела опыта работы в качестве специалиста-международника. Журналисты изучили профили женщины в Facebook, которые, впрочем, не имеют официальной отметки верификации. По информации из соцсетей, Олеся Илащук недавно позиционировала себя как специалист по вопросам обработки драгоценных камней.
- Также на одном из профилей указано, что Илащук – "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант".
- В МИД прокомментировали назначение нового посла Украины в Болгарии. По данным ведомства, Олеся Илащук получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений ЧНУ имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы.
- В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. И в Украине за последние 2 года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы.