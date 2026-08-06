В Украине официально появится новый праздник

В Украине официально появится новый государственный праздник. Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Что известно о новом празднике?

Соответствующий Указ Президента Украины № 713/2026 Владимир Зеленский подписал 6 августа 2026 года. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно указу, новый праздник учреждается "в честь мужества и героизма воинов Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью развития воинских традиций".

Отныне День Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины ежегодно будет отмечаться 8 августа. Этим решением государство официально подчеркнуло роль не только военных связистов, но и специалистов по кибербезопасности, которые стали одним из ключевых элементов современной обороны Украины.

Одновременно президент признал утратившим силу Указ Президента Украины от 1 февраля 2000 года № 154/2000 "О Дне войск связи".

Напомним, в 2026 году в Украине также был учрежден День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, который ежегодно будет отмечаться 11 июня. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал 10 июня 2026 года.

В документе отмечается, что новый праздник учрежден в честь мужества, героизма и профессионализма военнослужащих Сил беспилотных систем, защищающих независимость и территориальную целостность Украины. Также его целью является развитие и укрепление современных военных традиций и повышение престижа службы в этом роде войск.

Силы беспилотных систем являются самым молодым отдельным родом войск в структуре Вооруженных Сил Украины и играют ключевую роль в ведении современной войны, используя воздушные, наземные и морские беспилотные комплексы. Именно их подразделения осуществляют разведку, корректировку артиллерийского огня, поражение целей в тылу противника и обеспечивают постоянный мониторинг поля боя.