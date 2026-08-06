Про це повідомляє Офіс Президента України.

Що відомо про нове свято?

Відповідний Указ Президента України №713/2026 Володимир Зеленський підписав 6 серпня 2026 року. Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Згідно з указом, нове свято встановлюється "ушановуючи мужність і героїзм воїнів Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку військових традицій".

Відтепер День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України щороку відзначатимуть 8 серпня. Таким рішенням держава офіційно підкреслила роль не лише військових зв'язківців, а й фахівців із кібербезпеки, які стали одним із ключових елементів сучасної оборони України.

Одночасно президент визнав таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 лютого 2000 року №154/2000 "Про День військ зв'язку".

Нагадаємо, у 2026 році в Україні також запровадили День Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який щороку відзначатимуть 11 червня. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 10 червня 2026 року.

У документі зазначається, що нове свято встановлено для вшанування мужності, героїзму та професіоналізму військовослужбовців Сил безпілотних систем, які захищають незалежність і територіальну цілісність України. Також його метою є розвиток і зміцнення сучасних військових традицій та підвищення престижу служби у цьому роді військ.

Сили безпілотних систем є наймолодшим окремим родом сил у структурі Збройних Сил України та відіграють ключову роль у веденні сучасної війни, використовуючи повітряні, наземні й морські безпілотні комплекси. Саме їхні підрозділи виконують розвідку, коригування артилерійського вогню, ураження цілей у тилу противника та забезпечують постійний моніторинг поля бою.