Не только нам угрожают, — религиовед разобрала новые апокалиптические идеи РПЦ

Русская православная церковь назвала кровопролитную войну в Украине "священной". Согласно "приказу" РПЦ, после так называемой "сво" Украина должна полностью оказаться под влиянием России.

В этом "документе" россияне прописали будущее не только Украины, но и мира. Подробнее о новых идеях РПЦ 24 Каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович.

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Россияне заявили о "национально-освободительной борьбе"

В первой части "приказа" объясняется значение так называемой "сво", которую РПЦ назвала "священной войной". Однако в "документе" прописаны гораздо более страшные вещи.

Российская церковь называет войну в Украине так называемым "новым этапом национально-освободительной борьбы российского народа против преступного киевского режима". То есть, россияне воспринимают полномасштабную войну на украинской территории, в независимом государстве, как этап своей "национально-освободительной борьбы".

Кроме этого, российские захватчики уточнили, что так называемую "национально-освободительную борьбу" они якобы ведут на землях юго-западной Руси. Россияне отказывают Украине в субъектности и суверенности. Они открыто игнорируют все международные документы, в которых Украина независимое и самостоятельное государство.

Дальше еще страшнее. Ведь не только нам угрожают, но и всему миру,

– отметила Филипович.

Россияне пишут о том, что границы так называемого "единого российского государства" не ограничиваются пределами России. Якобы "русский мир" везде, где есть россияне. В амбициозных планах захватчики хотят покрыть своим "миром" всех, кому близки идеи российской культуры, языка, ментальности и тому подобное.

Какую цель поставили перед собой россияне

В больной фантазии захватчиков в зону "исключительного влияния России" попадут не только украинцы, а вся цивилизация.

Агрессивная перспектива нарисована в этом "документе". Я не помню, чтобы так прямо и идеологически ориентировано и сфокусировано исключительно на имперских интересах был написан какой-то другой документ. Здесь присутствует все, кроме Бога. Хотя документ объявлялся в храмах и был прочитан патриархом Кириллом,

– сказала доктор философских наук.

По ее словам, здесь глава РПЦ выступает не как духовный лидер православной христианской церкви, а как жесткий политик. В "приказе" даже прописано как надо улучшить российскую экономику, социальное устройство и тому подобное.

Взят курс на то, что через 100 лет в России должно быть людей, как в Европе. 600 миллионов россияне себе запланировали,

– отметила Филипович.

По ее мнению, к этому "документу" надо отнестись серьезно, ведь он направлен на консолидацию российского общества. Причина появления – апокалиптические конечные мировые идеи. Только больная фантазия перед концом может сформулировать такие тезисы.

Конечно, не обошлось и без религиозных нарративов о том, что Запад якобы – зло, а россияне – единственные, кто получают чистоту христианской веры. Более того, они пишут, что Россия поставлена сдерживающим фактором. В представлении россиян теперь украинцы олицетворяют все зло.

Они считают, что российская государственность – это "высшая форма политического творчества российской нации". То есть то, что Москва веками угнетала огромное количество разнообразных наций, народностей, этносов на огромной территории теперь называется "высшей формой политического творчества". Интересно, куда они дальше пойдут в своих "творческих и креативных" намерениях,

– добавила религиовед.

Перед собой россияне поставили страшную идею – восстановить единство российского народа. Они стремятся соединить белорусов, украинцев и русских. Однако ни разу не назвали нас украинцами, только малороссами.

Еще они хотят отказаться от мегаполисов, построить тысячу небольших поселений, где все россияне будут жить в индивидуальных домах. Оккупанты нарисовали перспективу превратить Россию в Гардарику 21 века. Так Киевскую Русь называли скандинавы, когда пришли на нашу землю и увидели цивилизованное государство.

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