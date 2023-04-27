Недожурналисты, недоактивисты, недодепутаты, – политтехнолог о новом "движении" Медведчука

Бывший лидер запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук создал в России движение "Другая Украина". Туда он пригласил предателей, коллаборантов и пророссийских активистов, сбежавших из Украины.

По словам политтехнолога Бориса Тизенгаузена, этот проект будет создавать иллюзию якобы украинского движения внутри России. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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В Украине их ждет суд

Тизенгаузен заявил, что в это "движение" Медведчук пригласил предателей, которым требовались деньги. Теперь эта группировка пророссийских неудачников будет на своих информационных площадках учить, как "правильно" строить Украину.

"Мы понимаем, что это недожурналисты, недодепутаты и недоактивисты. Это предатели, которые на прикорме у Медведчука. Части из них предъявлены обвинения правоохранительными органами Украины. Значит, будем их возвращать", – отметил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен о новом проекте Медведчука: смотреть видео

По его словам, лучше б эти "активисты" сидели и не "светились", устроились на обычную работу и не привлекали к себе внимания. Чем больше они наговорят об Украине, тем больший тюремный срок их ждет здесь. После победы их выдадут Украине, ведь предателей не любят те, кого они предают, и те, к кому они идут.

"Медведчук, очевидно, в силу своих связей с Путиным еще немного дольше поживет, но когда Путина не станет, его можно обменять на снятие части санкций. Финиш для них всех будет один – предстанут перед украинским судом", – подчеркнул Тизенгаузен.

Что известно о новом "движении" Медведчука