ЗАЭС теперь руководят из Киева: президент Энергоатома стал исполняющим обязанности главы станции

После похищения генерального директора ЗАЭС оккупантами на станции появился новый руководитель. Им стал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов уже вернулся из плена оккупантов. Об этом сообщили 3 октября.

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ЗАЭС будут управлять из Киева

Президент Энергоатома Петр Котин рассказал, что, согласно действующему законодательству, разрешительным и регламентным документам, он решил взять на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС.

Администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Все дальнейшие решения о работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом",

– отметил Котин.

По его словам, все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будет по-прежнему решать технический персонал ЗАЭС по согласованию с центральным офисом компании, а именно исполняющим обязанности главного инженера Юрием Черничуком под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента – технического директора НАЭК "Энергоатом" Юрия Шейко. ️

"Безусловно, наша работа, наша судьба, наши дома и наше будущее – с Украиной, как и всегда. Будем и дальше работать согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме. Не сомневайтесь в этом!" – добавил Котин.

Он отметил, что каждый без исключения работник Энергоатома невероятно восхищается персоналом станции и гордится его мужеством, стойкостью, силой духа и человеческим достоинством.

"Несмотря на все, стоя на защите ядерной и радиационной безопасности не только Украины, а всей Европы. Вы – настоящее сокровище Энергоатома, отечественной энергетики, страны! ️ Уже семь месяцев вы живете в таком непредсказуемом и сверхсложном сценарии, которого нельзя было даже представить", – рассказал президент Энергоатома.

Он добавил, что работники ЗАЭС ежедневно сталкиваются с произволом российских оккупантов, которые пришли убивать украинцев, захватывать нашу землю, предприятия и электростанции. Однако они держатся выше пределов человеческой выносливости. Котин призвал персонал станции не делать того ужасного шага, на котором настаивают захватчики и перечеркнет достижение всей предыдущей жизни. ️

"Уверен, что ваша мудрость не уступает вашему мужеству. И вы не заключите никаких соглашений с оккупантом, не подпишите никаких заявлений и контрактов. Не делайте этого ни при каких условиях и обстоятельствах! Верим в нашу победу: она неизбежна! Осталось еще немного. Держимся, друзья! Все будет Украина!" – подытожил президент Энергоатома.

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Кратко о задержании оккупантами гендиректора ЗАЭС

В Энергоатоме сообщили, что гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова 30 сентября похитили оккупанты и вывезли в неизвестном направлении. В то время он ехал на своем автомобиле в Энергодар из АЭС.

После похищения Мурашова МИД Украины призвал МАГАТЭ, ООН и Группу Семи принять решительные меры. Впоследствии МАГАТЭ обратилось в Россию с просьбой объяснить ситуацию.

Российские захватчики ответили, что гендиректор ЗАЭС находится в изоляторе временного содержания.

Из-за похищения Мурашова глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси снова решил поехать в Киев и Москву. В прошлый раз он был в Украине в начале сентября, когда посещал Запорожскую АЭС.

Гросси 3 октября сообщил, что Мурашова удалось освободить из российского плена. Он находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в Запорожье

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