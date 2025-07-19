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24 Канал Новости Украины После перезагрузки правительства Зеленский изменил состав СНБО
19 июля, 18:23
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После перезагрузки правительства Зеленский изменил состав СНБО

Анастасия Безейко
Основні тези
  • 19 июля Зеленский подписал указ о новом составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • На фоне перезагрузки правительства в него вошел 21 чиновник, в частности министры, руководители СВР и СБУ, гепрокурор и тому подобное.

В субботу, 19 июля, Владимир Зеленский подписал указ о новом персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это произошло на фоне перезагрузки правительства.

Подробнее сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ украинского президента. Речь идет о 21 должностном лице.

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Кто вошел в СНБО?

Кроме Зеленского, который является председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в его состав также вошли:

  • Галущенко Герман Валерьевич – Министр юстиции Украины;
  • Гринчук Светлана Васильевна – Министр энергетики Украины;
  • Ермак Андрей Борисович – Руководитель Офиса Президента Украины;
  • Загородний Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук Украины;
  • Иващенко Олег Иванович – Председатель Службы внешней разведки Украины;
  • Клименко Игорь Владимирович – Министр внутренних дел Украины;
  • Кравченко Руслан Андреевич – Генеральный прокурор;
  • Ляшко Виктор Кириллович – Министр здравоохранения Украины;
  • Малюк Василий Васильевич – Председатель Службы безопасности Украины;
  • Марченко Сергей Михайлович – Министр финансов Украины;
  • Пышный Андрей Григорьевич – Председатель Национального банка Украины (по согласию);
  • Пронин Филипп Евгеньевич – Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины;
  • Свириденко Юлия Анатольевна – Премьер-министр Украины;
  • Сибига Андрей Иванович – Министр иностранных дел Украины;
  • Сырский Александр Станиславович – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;
  • Соболев Алексей Дмитриевич – Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
  • Стефанчук Руслан Алексеевич – Председатель Верховной Рады Украины (по согласию);
  • Умеров Рустем Энверович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Федоров Михаил Альбертович – Первый вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины;
  • Шмыгаль Денис Анатольевич – Министр обороны Украины.

Напомним, 17 июля украинский президент анонсировал обновление сектора безопасности – изменения в соответствующих структурах. Повестка дня для двух следующих заседаний СНБО уже определена. Кроме того, 21 июля планируется обновление корпуса украинской дипломатии.