После перезагрузки правительства Зеленский изменил состав СНБО

В субботу, 19 июля, Владимир Зеленский подписал указ о новом персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это произошло на фоне перезагрузки правительства.

Подробнее сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ украинского президента. Речь идет о 21 должностном лице.

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Кто вошел в СНБО?

Кроме Зеленского, который является председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в его состав также вошли:

Галущенко Герман Валерьевич – Министр юстиции Украины;

Гринчук Светлана Васильевна – Министр энергетики Украины;

Ермак Андрей Борисович – Руководитель Офиса Президента Украины;

Загородний Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук Украины;

Иващенко Олег Иванович – Председатель Службы внешней разведки Украины;

Клименко Игорь Владимирович – Министр внутренних дел Украины;

Кравченко Руслан Андреевич – Генеральный прокурор;

Ляшко Виктор Кириллович – Министр здравоохранения Украины;

Малюк Василий Васильевич – Председатель Службы безопасности Украины;

Марченко Сергей Михайлович – Министр финансов Украины;

Пышный Андрей Григорьевич – Председатель Национального банка Украины (по согласию);

Пронин Филипп Евгеньевич – Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины;

Свириденко Юлия Анатольевна – Премьер-министр Украины;

Сибига Андрей Иванович – Министр иностранных дел Украины;

Сырский Александр Станиславович – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;

Соболев Алексей Дмитриевич – Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

Стефанчук Руслан Алексеевич – Председатель Верховной Рады Украины (по согласию);

Умеров Рустем Энверович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Федоров Михаил Альбертович – Первый вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины;

Шмыгаль Денис Анатольевич – Министр обороны Украины.

Напомним, 17 июля украинский президент анонсировал обновление сектора безопасности – изменения в соответствующих структурах. Повестка дня для двух следующих заседаний СНБО уже определена. Кроме того, 21 июля планируется обновление корпуса украинской дипломатии.