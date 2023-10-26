У Путина новый стол: в соцсетях высмеяли выбор диктатора

Владимир Путин похвастался новым столом. Он не похож на те, что были до этого, но рассчитаны на еще большую дистанцию.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с клириками представленных в России религий. Стол для этой встречи вызвал новые насмешки со стороны пользователей соцсетей.

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Новый стол Путина имеет необычную форму, похожую на бассейн. Очевидно, чтобы диктатор сидел еще дальше от гостей. Это свидетельствует о том, что он все еще боится контактировать с другими людьми.



Новый стол Путина

Реакция соцсетей не заставила себя ждать. Украинцы и не только начали активно создавать причудливые мемы:

В частности, они представили на этом месте бассейн.

Также, возможно, это пространство оставили для портала, в который Путин захочет заскочить, убегая от правосудия.

Возможно, это место для большой пиццы. Но поскольку это западная культура, гастрономические предпочтения диктатора решили оставить за кадром.

Некоторые пользователи предложили заполнить свободное пространство этой прекрасной уткой. Но вряд ли пес Патрон одобрит такой союз.

В сети решили вспомнить другие столы диктатора. Вернее, мемы о них.