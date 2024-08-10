Почему даже такие инновации будут недейственными для россиян после начала работы западной авиации в Украине объяснил в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Перспективы боев на Курщине

В Курской области продолжается движение военизированных формирований. Сейчас продвижение происходит в трех направлениях: на Рыльск, на Льгов и на Курск.

Атомную электростанцию в Курске россияне уже готовят к возможным боевым действиям.

По одной из колонн россиян отработал Himars, о чем свидетельствует снимки.

Свитан убежден, что дальнейшая судьба Курской области будет зависеть от действий, к которым прибегнет враг. Если с восточного фронта будет переброшена не одна бригада на это направление, то движение, вероятно, будет остановлено. В противном случае войска могут зайти на атомную электростанцию.

Новый тип КАБов

В Сумской военной администрации сообщили, что с начала августа россияне применяли по области новый тип КАБов. Якобы они летят быстрее и точнее.

Свитан предположил, что за основу враг взял французские авиабомбы AASM Hammer со стартовым ускорителем. Именно он придает скорость планирующим авиабомбам, делает из них фактически ракету.

Этот ускоритель может разогнать бомбу примерно вдвое – это более 100 километров. Так россияне готовятся к активной работе наших ЗРК и авиации. Но даже с этой дальностью они не смогут безопасно работать с самолетов на своей территории. Дальность нашего оружия будет превышать примерно вдвое дальность этих авиабомб,

– отметил военный аналитик.