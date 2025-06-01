"Это только начало": Украина протестировала на фронте против россиян новый тип вооружения

Украина протестировала на фронте новый тип вооружения. Это разработка участника Brave1.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в четверг, 5 июня.

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Новым оружием удалось уничтожить российский опорный пункт

Федоров отметил, что протестированный новый тип вооружения – это еще один шаг к технологическому превосходству.

Brave1 (кластер для развития военных технологий в Украине – 24 Канал) совместно с производителем и военным подразделением протестировал экспериментальную технологию на Херсонском направлении,

– рассказал министр.

Он добавил, что результат испытания был успешным. Боеприпасом более 100 килограммов удалось уничтожить вражеский опорный пункт.

Испытания нового типа украинского вооружения: смотрите видео

"Не будем разглашать подробностей, но это только начало", – отметил Федоров.

Министр добавил, что скоро будет еще больше решений, которые Россия почувствует на себе.

Напомним, что недавно Михаил Федоров также рассказал, что Украина применила дрон-матку на базе ИИ. Такие БпЛА уже работают на поле боя.