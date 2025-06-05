Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у четвер, 5 червня.

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Новою зброєю вдалося знищити російський опорний пункт

Федоров зауважив, що протестований новий тип озброєння – це ще один крок до технологічної переваги.

Brave1 (кластер для розвитку військових технологій в Україні – 24 Канал) спільно з виробником та військовим підрозділом протестував експериментальну технологію на Херсонському напрямку,

– розповів міністр.

Він додав, що результат випробовування був успішним. Боєприпасом понад 100 кілограмів вдалося знищити ворожий опорний пункт.

Випробовування нового типу українського озброєння: дивіться відео

"Не розголошуватимемо подробиць, але це лише початок", – зауважив Федоров.

Міністр додав, що скоро буде ще більше рішень, які Росія відчує на собі.

Нагадаємо, що нещодавно Михайло Федоров також розповів, що Україна застосувала дрон-матку на базі ШІ. Такі БпЛА уже працюють на полі бою.