Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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У чому цікавість удару по пускових "Іскандера"

Журналісти зазначили, що ракетні комплекси "Іскандер" належали до складу 26 ракетної бригади армії Росії. Саме вона входить до складу 6 загальновійськової армії Ленінградського військового округ, причетна до злочинного удару по Драмтеатру в Чернігові у серпні 2023 року та першою в російській армії взагалі повністю перейшла на ОТРК "Іскандер".

У Генштабі наголошували, що ураження російських комплексів "Іскандер" відбулось в районі міста Клинці Брянської області, оцінювальна дистанція до держкордону України складає до 50 кілометрів, з чого можна зробити припущення, що ці ракетні системи могли націлюватись для удару по Чернігівщині або навіть по Києву.

Якщо виходити уже із тих небагатьох деталей, які наразі відомі та зрозумілі, то можна чітко зафіксувати, що ця операція Сил оборони України могла бути особливо складною до планування та реалізації. Що лише підкреслює, наскільки непересічним є результат цього удару по російських ракетниках,

– пише видання.

Окрім того, як підкреслює ЗМІ, окремою інтригою є те, який саме вид ракетного озброєння могли застосувати наші військові для ураження ворожих "Іскандерів".

Ба більше, цей удар можна вважати першим відомим та візуально підтвердженим випадком, коли ворожі ОТРК були уражені безпосередньо на стартовій позиції.

"Базова складність могла полягати в тому, щоби безпосередньо "підловити" російських ракетників на стартовій позиції, а для цього треба було розуміти характер їх планів та орієнтовний графік виходу на пускові рубежі", – зауважують у виданні.

Своєю чергою, як наголошує видання, з опорою на наявні дані про плани ворога наші військові мали б підібрати відповідний тип ракетного озброєння, який би забезпечив швидше та ефективне ураження ворожих ОТРК. При цьому явно могли відбуватись супутні заходи із тим, щоб не дати ворожій протиповітряній обороні та іншим засобам ускладнити бойову роботу ракетників ЗСУ.

Зрештою, як резюмують у ЗМІ, є успішно зірваний ракетний удар агресора, від якого могли б постраждати цивільні жителі Києва або інших частин нашої країни.