Новый тренд: в Херсоне мужчина вместо маски надел пакет – курьезное видео

18 сентября 2021 , 22:03
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Источник:

24 канал

В Херсоне покупатель надел целлофановый пакет вместо маски. Это изрядно повеселило посетителей магазина, а сеть одобрительно оценила нового "законодателя моды".

Видео, на котором мужчина нацепил на лицо одноразовый пакет, зацепив его края за уши, обнародовали в сети.

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В Херсоне мужчина вместо маски надел пакет

На опубликованном ролике видно, как мужчина с пакетом на лице вместо маски рассчитывается за покупку на кассе магазина. Вокруг него есть и другие посетители заведения, они смеются.

Ловите лайфхак. Корона не пройдет,
 – подписали видео авторы.

Курьез случился в одном из магазинов Херсона.

Реакция сети на выходку

Пользователи соцсети комментируют курьезный инцидент в основном одобрительно.

  • Гениально!
  • Пусть хоть так выкрутится, а не хамит, как б*дло. У кассы пару минут постоять можно.
  • Когда пожалел 1 гривну на маску.
  • Новый тренд.
  • Патент выдать.
  • Все гениальное просто.
Обратите внимание! Согласно действующих требований карантина украинцы обязаны носить в общественных местах защитные маски.

Мужчина надел вместо маски пакет: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська