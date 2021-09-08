Новый визит Зеленского в США, введение желтой зоны в Украине: главные новости 8 сентября

Владимир Зеленский снова собирается в США. В Кабмине анонсировали введение желтой зоны по всей территории Украины. СМИ заявили, что США помогали Украине с операцией по захвату вагнеровцев: в ОП ответили. Разрушительный взрыв в многоэтажке в российском Ногинске: погибли люди. В Полтаве взяли под стражу девушку, которая стреляла из арбалета. Такими были главные новости 8 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 8 сентября:

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Владимир Зеленский снова собирается в США

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский намерен осуществить еще один рабочий визит в Штаты. Вероятно, поездка президента состоится в конце сентября.

Готовим визит в Соединенные Штаты,

– сказал спикер президента.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров рассказал в комментарии "РБК-Украина", что Владимир Зеленский едет в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Кстати, Генассамблея ООН откроет свою 76 сессию 14 сентября, а общие дебаты пройдут с 21 сентября по 27 сентября.

В Кабмине анонсировали введение желтой зоны по всей территории Украины

Первый визит Владимира Зеленского в США в качестве президента состоялся 30 августа. В Вашингтоне президент Украины 1 сентября провел встречу с Джо Байденом. Лидеры стран общались больше 2 часов . Штаты предоставят Киеву военную помощь в размере 60 миллионов долларов, а также 12,8 миллиона долларов помощи для борьбы с COVID-19. Кроме того, направят 45 миллионов долларов гуманитарной помощи для населения Донбасса.

Источник: 24 канал

В Украине ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому в правительстве планируют действовать на опережение. Именно поэтому уже в ближайшие дни будут рассматривать вопрос возврата к "желтому" уровню карантина.

Во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль отметил, что таким образом можно избежать введения очередного локдауна. Глава правительства отметил, что рост количества больных зафиксировали с наступлением осеннего периода.

Поэтому регулярными станут заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. Главный рычаг для борьбы с коронавирусом, отметил премьер, это – вакцинация.

Это единственный способ защиты от тяжелых последствий коронавируса. С начала прививочной кампании прививки получили почти 5,7 миллиона украинцев, полный курс – две прививки – прошли 4,4 миллиона украинцев,

– рассказал Шмыгаль.

СМИ, ссылаясь на источники в Кабмине заверили, что неделя понадобится правительству на то, чтобы разработать новые правила для зон эпидемиологической опасности. Вероятно уже через 2 недели Украина может вернуться в желтую зону.

Коротко о ситуации с коронавирусом в Украине

По состоянию на 8 сентября, в Украине в течение суток заболели коронавирусом 2 772 человека, в том числе 254 детей и 46 медработников. По сравнению с прошлыми сутками заболеваемость возросла. По состоянию на 7 сентября, суточный прирост инфицированных составил 575.

Кстати, в больницы были госпитализированы 1 017 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 60 пациентов. В то же время выздоровел 1 411 человек.

7 сентября глава Минздрава заявил – если всю территорию Украины переведут с зеленого на желтый уровень эпидемической опасности, то работать в очном режиме смогут только те учебные заведения, в которых вакцинированы более 80% персонала. Поэтому Виктор Ляшко советовал школам и вузам готовиться к дистанционному обучению. Подробнее о том, какие школы могут перейти на дистанционное обучение читайте здесь.

СМИ заявили, что США помогали Украине с операцией по захвату вагнеровцев: в ОП ответили

6 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Украина превысила отметки, которые могут перенести страну из зеленой зоны в желтую. Тогда он говорил, что со следующего понедельника (13 сентября – 24 канал) Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности.

Источник: CNN

СМИ, ссылаясь на бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки, утверждают – США могли помогать Украине при проведении операции по задержанию в Беларуси 33 вагнеровцев в июле 2020 года. К этому якобы было причастно даже ЦРУ. Более того, Киев якобы получил от Вашингтона финансирование и техническую помощь.

Кстати, написали, что украинскую сторону по организации операции консультировало Центральное разведывательное управление при правительстве США.

СМИ также сообщили детали дела, которые им известны:

высокопоставленный чиновник США заявил, что разведка знала об операции, но не была к ней причастна. Он предположил, что такие заявления бывшие украинские разведчики могут делать, чтобы снять вину с Киева за провал операции;

но не была к ней причастна. Он предположил, что такие заявления бывшие украинские разведчики могут делать, чтобы снять вину с Киева за провал операции; по словам источников СМИ, украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании и вербовали россиян якобы для защиты нефтяных объектов в Венесуэле. Предлагали контракты, но на самом деле хотели передать боевиков Киеву;

по информации издания, "на приманку попались сотни потенциальных претендентов" – они сами присылали доказательства военного опыта, в частности, на Донбассе;

работники украинской разведки выбрали 28 россиян, связанных с незаконными операциями в Украине. Еще 5 были без каких-либо связей. Россиянам сказали, что их отправят в Турцию для транзитного рейса в Каракас. На самом деле они должны были прибыть в Киев для ареста;

из-за пандемии коронавируса Россия закрыла свои границы , однако Москва разрешала поездки в Беларусь. Поэтому боевиков автобусом привезли в Минск;

, однако Москва разрешала поездки в Беларусь. Поэтому боевиков автобусом привезли в Минск; собеседники СМИ отметили, что неудача с операцией стала серьезным ударом для украинской разведки. Дело в том, что над планом якобы работали 18 месяцев.

CNN просило комментарий в украинских официальных лиц, но те не ответили на запрос.

Перевели российскую "дезу" на английский: в ОП раскритиковали CNN из-за материала о вагнеровцах

Источник: 24 канал

В Офисе Президента отметили, что телеканал CNN внезапно озвучил очень странную версию так называемого "скандала с вагнеровцами". В то же время ситуация удивительно красноречива.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу заметил – иногда случаются такие анекдотические ситуации, которые даже сложно придумать. Политик сообщил, что не прошел даже нескольких часов после публикации, как представитель российской ФСБ похвалил материал CNN.

Советник руководителя ОП отметил, что материал вышел накануне встречи Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

При этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей, в частности, журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы",

– отметил Подоляк.

Он также отметил, что впервые эту "дезу" распространили еще в августе 2020 года в "Комсомольской правде". С тех пор ничего нового и существенного к "скандалу вокруг вагнеровцев" добавить так и не сумели.

"Можно только сожалеть, что запущенная через российскую пропагандистскую "Комсомольскую правду" история прикрытия для появления "вагнеровцев" в Беларуси до сих пор гуляет по медиа на радость и удовольствие ФСБ", – подытожил Подоляк.

Коротко об операции с вагнеровцами

В Беларуси в конце июля 2020 года задержали бойцов российского военного формирования "Вагнера".

В СМИ появилась информация, якобы это была операция украинских спецслужб, однако она сорвалась из-за Офиса Президента. Украинская власть это отрицает.

Журналисты Bellingcat анонсировали расследование по делу вагнеровцев. По словам представителя президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславского, для ОП нет причин бояться расследования Bellingcat.

Владимир Зеленский рассказал, что еще летом 2020 года разговаривал с Лукашенко об истории с вагнеровцами. Украинский лидер заявил: он сам позвонил белорусскому политику.

Разрушительный взрыв в многоэтажке в российском Ногинске: погибли люди

Давид Арахамия подчеркнул, что спецоперации не стоит обсуждать в СМИ . Председатель фракции "Слуга народа" напомнил, что в Верховной Раде создали временную следственную комиссию. Ее члены получили доступ к государственной тайне. В частности, для расследования дела вагнеровцев.

Источник: 24 канал

В 9-этажном доме в российском городе Ногинск утром 8 сентября произошла утечка газа. Мощный взрыв разрушил 17 квартир. Под удар попали 4 этажа дома.

На место происшествия выехали 120 спасателей и 30 единиц техники. Момент взрыва сняли жители соседнего дома. На кадрах заметна желтая вспышка, а дальше – разрушение дома.

Взрыв полностью разрушил квартиру, в которой жила мама с тремя детьми. От стен не осталось абсолютно ничего.

Кроме того, в сети опубликовали жуткое фото, на котором маленькая девушка сидит на краю обломков. Очевидцы в то время просят ее не двигаться.

Взрыв в России из-за утечки газа: смотрите видео

Девочка сидит на краю обломков: смотрите видео​

Российские правоохранители возбудили уголовное дело из-за предоставления услуг с нарушением правил безопасности. Продолжается расследование.

Предварительно сообщали, что в результате взрыва погибли 2 человека, пострадали 7 человек, 5 из них находятся в больнице. Впоследствии количество жертв возросло.

Пострадало всего 15 человек, двое – в тяжелом состоянии. Сейчас нашли 2 тела погибших, 5 человек не выходят на связь, не знаем, в каком они состоянии,

– заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что восстановление домов после такого инцидента будет происходить 6 – 8 месяцев.

В Полтаве взяли под стражу девушку, которая стреляла с арбелета

Источник: телеграм-канал "Общественное Полтава"

Девушке, которая из арбалета стреляла в учителей в полтавской школе №11, избрана мера пресечения – ее взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Соответствующее решение в Киевском районном суде Полтавы приняли 8 сентября.

Адвокат подозреваемой Ольга Шеховцова ходатайствовала о мере пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста. Подозреваемая заявила в суде, что сожалеет о содеянном. Мол, если бы была возможность вернуться во времени, то ни за что такого бы не сделала.

Решила бы просто прийти к тем женщинам, которым нанесла ущерб, и конструктивно построила диалог, поговорила и решила по-хорошему,

– отметила девушка.

19-летней нападающей Таисии Петровой инкриминируют покушение на умышленное убийство. Педагоги, которых она ранила, сейчас находятся в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Накануне СМИ сообщили о возможных мотивах девушки. Журналисты узнали, что ей якобы приснилось, что она должна кого-то убить.

Что известно о стрельбе в школе

6 сентября студентка пришла в школу №11 в Полтаве. По словам очевидцев, 19-летняя девушка, куря сигарету, заходила в разные кабинеты и стреляла. Она училась в этой школе до 4 класса. Арбалет у нее отобрал ученик 9 класса.

В результате действий девушки пострадали завуч и учительница украинского языка и литературы. У заместителя директора травмирована рука, а учительницы – спина.

Известно, что нападающая зашла в школу через боковой вход. Обязанности охранника в учебном заведении сейчас выполняет пожилая женщина.

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