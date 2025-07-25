Думаю, что за него проголосуют, – Зеленский о новом законопроекте по НАБУ и САП

Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который имеет целью усилить полномочия НАБУ и САП. Президент Украины надеется, что за него проголосуют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

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Что Зеленский говорит о новом законопроекте?

Владимир Зеленский внес в Раду обновленный проект закона о НАБУ и САП после бурной реакции украинского общества. Новый законопроект №13533 в основном возвращает старые нормы, которые убрали прошлым голосованием.

Президент Украины ответил, что будет, если Верховная Рада не проголосует за законопроект.

Самое важное сейчас – это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что новый законопроект базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов. Есть новые нормы, которые о защите от влияния России.

В частности, речь о детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов и правоохранительных органов, например Нацполиции и ГБР, которые имеют родственников из России или в России. Есть предложение, что раз в два года они будут проходить детектор. "Все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях", – подытожил президент.