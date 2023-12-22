Проработали замечания Залужного: что предлагают в законопроекте по мобилизации и рекрутингу

Нардепы проработали замечания Главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного о службе и мобилизации. Отметим, что это лишь законопроект и он пока не принят, так что все еще может измениться.

Народный депутат Марьяна Безуглая показала на своей странице в фейсбуке финальное предложение крупного законопроекта по мобилизации и прохождению военной службы. Некоторые пункты этого законопроекта все еще обрабатываются.

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Что предлагает новый законопроект

Кто может получить право на увольнение с военной службы

Нардепы предлагают установить призывной возраст по мобилизации 25 лет вместо 27 лет. Однако отметим, что это решение пока не принято.

По словам Безуглой, в новом законопроекте нардепы также предлагают, чтобы право на освобождение от военной службы могли получить:

люди с инвалидностью 1 – 2 группы;

те, у кого трое и больше детей;

если двое военнослужащих имеют ребенка, то один из них имеет право на увольнение (мужчина или женщина). То есть, если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку.

если у семьи есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.

если в семье есть совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью, жена или муж, родители жены или мужа 1 – 2 группы (при этом человек с инвалидностью сам выбирает кому отсрочка);

опекуны лица с инвалидностью 1 – 2 групп, признанной в судебном порядке недееспособным.

беременные женщины и женщины в декрете.

только действующие нардепы, а избрание депутатом является основанием для увольнения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или во время полномасштабной войны против Украины.

При этом в законопроекте закрепят основания для увольнения:

людей, которые "недобровольно побывали в плену." Однако пока неясно, как именно определяется "добровольность плена".

генералов по решению военного руководства;

которые прослужили во время действия военного положения 36 месяцев.

которые заключили краткосрочный контракт во время мобилизации (граждане в возрасте 18 – 25 лет). Кроме военнослужащих офицерского состава.

Командованию также хотят поручить проводить обязательную ротацию на линии столкновения – не более 6 месяцев с определенным сроком восстановления подразделения. В настоящее время этот раздел законопроекта еще прорабатывается.

Что может измениться в правилах отсрочки

Право на отсрочку от мобилизации нардепы предлагают предоставить соискателям последовательного высшего образования, которым более 30 лет. А также всем ученым с учеными званием и преподавателям, которые работают на полную ставку.

Кроме этого, в законопроекте депутаты предлагают не подвергать срочников мобилизации в течение шести месяцев после увольнения с военной службы. А уволенных мобилизованных, не являющихся срочниками, предлагают не подвергать мобилизации еще 2 года.

В то же время людям с инвалидностью и гражданам, освобожденным из плена, нардепы предлагают добровольно решать, хотят ли они служить.

У кого могут забрать право на отсрочку

Марьяна Безуглая также заявила, что в новом законопроекте депутаты предложили забрать право на отсрочку и поставить на воинский учет: полицейских, госслужащих, прокуроров и работников Государственной исполнительной службы Украины.

Как насчет срочной службы

Также создатели законопроекта предлагают убрать срочную службу и уволить срочников. После этого уволенные срочники должны перейти в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (согласно законопроекту, с 25 лет).

Общевойсковая подготовка: кто должен пройти обучение

Депутаты хотят ввести базовую общевойсковую подготовку до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях. Также они предложили добровольную военную службу до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.

К слову, принимать на государственную службу и правоохранительные органы предлагают только в случае, если проходил базовую военную подготовку или базовую военную службу.

Какие изменения могут произойти в процессе мобилизации

В новом законопроекте уточняется, что местные государственные органы и администрации "обязаны", а не "способствуют мобилизации", как указано в законе сейчас.

Кроме этого, участие нацполиции в процессе мобилизации и борьбе с уклонистами хотят усилить.

Относительно воинского учета ничего не меняется – на него должны стать все граждане Украины в возрасте 18 – 60 лет. Учитывают всех, в том числе тех, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию.

В военно-учетном документе/сертификате защитника будет указано, является ли он военнообязанным, имеет ли отсрочку, бронь и т.д.

А еще, вероятно, вообще не будет термина "ограниченно пригодный". Часть людей станет непригодной, часть – пригодной. Поэтому ограниченно годным нужно будет повторно пройти ВВК.

Воинский учет за границей определит Кабмин.

А что касается мобилизации транспортных средств, то это теперь распространится на всех, кроме физических лиц.

Уточнены обязанности граждан Украины:

Предоставить данные о местожительстве (нахождении) работодателю.

Пройти медосмотр во время мобилизации.

Самостоятельно появиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных.

Постоянно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения (электронный аналог – сертификат защитника).

Кто и где сможет вручать повестки Прежде всего повестку смогут выдать в военкомате представители ТЦК и СП. Также они вместе с полицейскими смогут вручать ее по месту жительства, в общественных местах представителями и на работе. Кроме представителей военкомата и правоохранителей, работодатель также имеет право выдать повестку на рабочем месте.

Что будет с рекрутингом

Рекрутинг будет проходить добровольно, как и сейчас. Записаться в армию можно в ЦПАУ, центрах занятости и центрах рекрутинга.

Из-за рекрутинга могут напрямую призывать в воинские части.

В то же время в законопроекте полностью убрали возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт. Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных затрат для государства.

Социальная защита для добровольцев с судимостью

Кроме этого, будет социальная защита у людей, которые хотят проходить службу во время мобилизации, однако приговорены к отбыванию наказания с испытанием. Теперь у такого гражданина будет:

Отпуск 30 дней без разделения на части один раз в год (дается три раза за 36 месяцев мобилизации)

Отпуск 90 дней (без разделения на части) после плена для тех, кто продолжает служить.

В то же время перечень семейных обстоятельств для увольнения будут определяться Законом, а не Законом и Кабмином, как было ранее.

