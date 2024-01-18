Когда внесут в Раду новый законопроект о мобилизации: СМИ назвали дату

Законопроект о мобилизации вернули на доработку Кабинета Министров. Впрочем, уже известно, когда его ждут в Раде.

Нардепы ожидают вторую версию законопроекта об усовершенствовании мобилизации уже в феврале. Впрочем, по данным СМИ, правительство пока не сильно изменило свои позиции.

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Когда законопроект ожидают в Раде

Издание со ссылкой на нескольких депутатов в разных политических силах отметило, что парламентарии ожидают увидеть новую версию законопроекта ориентировочно во вторник, 6 февраля.

Накануне, 16 января, юристы Минобороны передали свои наработки на изучение глав всех фракций.

Мы, мягко говоря, разгневаны, потому что не видим особого улучшения текста. Непонятно, что там реально переписали. Ну никак не соберем мы голосов под другие формулировки того же, что было в первой версии. Надо его реально переписать,

– заявил один из депутатов фракции "Слуга народа".

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