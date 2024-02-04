Когда Комитет по нацбезопасности рассмотрит новый законопроект о мобилизации: ответ нардепа
В конце января в Верховную Раду внесли законопроект о мобилизации. Его рассматривает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал в эфире телемарафона, когда Комитет может рассмотреть проект закона. Говорится о ближайшем времени.
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Когда Комитет по нацбезопасности рассмотрит новый законопроект о мобилизации
Егор Чернев рассказал, что Комитет планирует рассмотреть законопроект на следующей неделе.
Они планируют пригласить на заседание комитета представителей Минобороны, которые являются авторами законопроекта. Ведь, по словам нардепа, есть вопросы и к этой версии документа.
Егор Чернев заметил, что, например, из документа убрали повестки по электронной почте, но добавили повестки в электронном кабинете. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заметил, что таких вопросов много.
Я думаю, что комитету сейчас уже не очень много времени потребуется, потому что мы в принципе с первой редакцией детально ознакомились. Сейчас мы пройдемся по тому, что было изменено по сравнению с первой редакцией. Я надеюсь, что за одно – два заседания мы пройдем этот вопрос,
– заявил нардеп.
Он уточнил, что, рассмотрев законопроект, Комитет по нацбезопасности, обороны и разведки будет принимать решение, что будет с документом. Ведь его направят в сессионный зал, или доработают в комитете.
"Посмотрим, я думаю, что на этой неделе комитет этот законопроект пройдет", – заявил политик.
Что известно о новом проекте о мобилизации
- 30 января Кабмин внес в Верховную Раду проект закона о мобилизации. Среди прочего он предусматривает новый механизм уточнения военно-учетных данных. Согласно ему, хотят обязать украинцев уточнять данные в ТЦК и СП. Речь идет даже о тех гражданах, которые находятся за рубежом.
- В проекте закона говорится, что военнообязанные за рубежом должны уточнить свои данные путем сообщения на официальный электронный адрес или по официальному номеру телефона, которые указаны на официальном сайте ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете.
- Также военнообязанный может обновить данные в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Туда же может прийти повестка.
- Повестка в электронном кабинете призывника, согласно проекту закона, будет иметь такую же силу, как и обычная повестка. Поэтому ответственность за ее игнорирование будет такой же, как и за физическую повестку. Подробнее о проекте закона читайте по ссылке.