Новый железный занавес, – Яковенко об электронных повестках в России

Россия продолжает класть в Украину тысячи своих людей. Мобилизация набирает обороты, поэтому в жизни россиян начинается новая серьезная веха. Речь идет о том, что теперь мужчинам будут выдавать электронные повестки.

Так, неполучение бумажки в печатном формате "на руки" не освобождает от призыва, потому что можно зайти на сайт госуслуг и найти ее там. Конечно, против тех, кто избегает мобилизации, будут применены "ограничительные" меры. Со времен советского союза это новый железный занавес. Об этом 24 Канала сказал российский оппозиционер Игорь Яковенко.

Не упустите Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

Диктатору нужны "партии" по 300 – 400 тысяч воинов

За 23 года путинской власти единственное право человека, которое диктатор не трогал, это право на свободное передвижение. Из России можно было спокойно уехать, в Россию можно было спокойно въехать. Причина этому очень проста – Владимиру Путину не нужны люди внутри страны.

Ему было достаточно нескольких миллионов людей, обслуживающих нефтяную и газовую трубу, банкиров, считающих деньги и десяток миллионов – охранные структуры: ФСБ, росгвардия и армия. Больше ему не нужны люди, все остальные могли совершенно спокойно уехать,

– утверждает российский оппозиционер.

Но сейчас сложилась ситуация, когда не хватает живой силы. Следовательно, россияне оказались в ловушке. "Приблизительно 40 миллионов мужчин оказались в мышеловке. Убежать не удастся. Капкан пристукнулся. Железный занавес", – уверяет Яковенко.

Безусловно, на фронте Путину не нужен даже миллион. Их нужно надеть и обуть, дать оружие, приставить к ним офицеров – ничего этого нет. Вместо этого ему нужно максимум 300 – 400 тысяч.

Поймав в ловушку 40 миллионов, он без труда эти 300 – 400 тысяч поймает, наберет, зафиксирует. Вручит оружие и отправит на фронт,

– говорит Яковенко.

Другой вопрос – каков будет результат. А он более или менее известен. Средний срок жизни мобилизованной на фронте – около двух месяцев. "А потом придет черед других 150 – 300 тысяч, в зависимости от того, насколько будет интенсивно утилизировать этих воинов украинская армия", – убежден оппозиционер.

В госдуме России также рекомендовали мужчинам, подлежащим призыву, но работающим за границей, взять отпуск и вернуться в страну для прохождения службы. По мнению Яковенко, это вообще гениальное предложение. В таких случаях обычно спрашивают: "А веревку с собой брать, дадут ли там?"

Люди сбежавшие от мобилизации, потому что не хотят участвовать в этой войне – по разным причинам: кто противник путинского режима и не хочет убивать украинцев, а кому жизнь дорога. Все вполне понимают, чем заканчиваются подобные прогулки в Украине,

– замечает оппозиционер.

Такое романтическое предложение – взять отпуск в год и уйти на войну – высказал российский генерал, глава комитета по обороне госдумы. Она отражает уровень этих думцев, этих генералов. Оно вселяет уважение к интеллектуальным способностям этого персонажа", – подчеркнул Яковенко.

Тоже интересно – Яковенко о Соловьеве и российской пропаганде: смотрите видео

Что известно об электронных повестках