Новый дудл от Google: День труда 1 мая 2019 года

Что такое дудл от Google, знают уже почти все пользователи интернета. Гигант-поисковик меняет свой логотип на главной странице, стилизуя его в честь какого-то праздника или знаменательного события. 1 мая 2019 года компания решила посвятить дудл Дню труда.

Почему 1 мая празднуют День труда

1 мая – праздничный день в 143 странах мира. Считается, что история праздника берет начало в 1886 году, когда в американском Чикаго рабочие вышли на забастовку и требовали человеческих условий труда и нормированного рабочего дня. Несколько дней продолжались протесты, столкновения с полицией, лилась кровь, рвались бомбы, гибли люди. Силовики победили в противостоянии с демонстрантами, организаторов – казнили.

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Парижский конгресс II Интернационала 14 июля 1889 года объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. К слову, сам конгресс был посвящен столетию со дня взятия Бастилии – знаменитой французской тюрьмы – революционерами-повстанцами в 1789 году. Логично, что "отмечали" этот праздник сперва забастовками и протестами, требуя лучших условий труда.



Чикаго, 1886, 1 мая: демонстрация рабочих, давшая начало истории празднику Дня труда

Когда в гражданской войне на руинах Российской империи победили большевики-коммунисты и создали СССР, они автоматически подхватили праздник 1 мая. Ведь он посвящен рабочим, а рабочих большевики называли главной движущей силой коммунизма. Итак, в этот день устраивали уже не протесты (ну ведь какие могут быть протесты рабочих в стране, где рабочие – власть), а праздничные парады.



1 мая 1986 года, СССР, праздничный парад: 100 лет Дню трудящихся, 5 дней после Чернобыля

Таким образом первоначальный смысл праздника полностью исказили. Впоследствии празднование 1 мая в СССР вообще стало обязательным: не выйти на парад было почти преступлением.

Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая – подробнее в материале 24 канала

Хотя вопрос о "первичном содержании" праздника 1 мая открыт. Ведь именно в этот день во многих языческих культурах разных народов отмечали праздник весны. Например, древние латины поклонялись в этот день богине плодородия и земли Майе. Кельты праздновали начало лета – день Белтейн: в этот день было принято впервые выгонять скот на пастбища.

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А германские племена и народы, из них сформированные, ночь на 1 мая называли Вальпургиевой. И считали, что в этот день нечисть собирается на шабаш. Чтобы ее отогнать, люди собирались у костра и пели песни.

Как выглядит дудл от Google ко Дню труда

На картинке дудла стилизованно изображены работники различных сфер деятельности. Каждая буква в надписи Google окрашена в отдельный цвет и символизирует рабочего, который занят своим делом. Можно догадаться, что изображены механик, повар, фермер и ремонтник дорог. Кроме того, можно заметить предметы труда: молоток, лопату, книгу, циркуль и тому подобное.



Дудл от Google ко Дню труда 1 мая 2019 года





Такой дудл могут увидеть пользователи почти во всей Европе, Латинской Америке и частично в Азии

1 мая 2018 года Google, напомним, также публиковал к празднику отдельный дудл

Что такое дудл от Google? В корпорации Google объясняют значение понятия "дудл" так: "Это картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице нашего поиска в честь различных событий, праздников и юбилеев". Дудлы, как правило, бывают глобальные (доступны во всем мире и на всех доменах Google) и локальные (можно увидеть только в одной или нескольких странах).