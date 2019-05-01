Новий дудл від Google: День праці 1 травня 2019 року

Що таке дудл від Google знають уже майже всі користувачі інтернету. Гігант-пошуковик змінює свій логотип на головній сторінці, стилізуючи його на честь якогось свята або визначної події. 1 травня 2019 року компанія вирішила присвятити дудл Дню праці.

Чому 1 травня святкують День праці

1 травня – святковий день у 143 країнах світу. Вважається, що історія свята бере початок у 1886 році, коли в американському Чикаго робітники вийшли на страйк і вимагали людських умов праці та нормованого робочого дня. Кілька днів тривали протести, сутички з поліцією, лилася кров, вибухали бомби, гинули люди. Силовики перемогли у протистоянні з демонстрантами, організаторів – стратили.

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Паризький конгрес II Інтернаціоналу 14 липня 1889 року оголосив 1 травня Днем солідарності робітників усього світу. До слова, сам конгрес був присвячений століттю з дня взяття Бастилії – знаменитої французької в'язниці – революціонерами-повстанцями у 1789 році. Логічно, що "відзначали" це свято спершу страйками і протестами, вимагаючи кращих умов праці.



Чикаго, 1886, 1 травня: демонстрація робітників, що дала початок історії святу Дня праці



Коли у громадянській війні на руїнах Російської імперії перемогли більшовики-комуністи і створили СРСР, вони автоматично підхопили свято 1 травня. Адже воно присвячене робітникам, а робітників більшовики називали головною рушійною силою комунізму. Отже, у цей день влаштовували вже не протести (ну бо ж які можуть бути протести робітників у країні, де робітники – влада), а святкові паради.



1 травня 1986 року, СРСР, святковий парад: 100 років Дню трудящих, 5 днів від Чорнобиля

Таким чином первинний зміст свята повністю викривили. Згодом святкування 1 травня в СРСР взагалі стало обов'язковим: не вийти на парад було майже злочином.

Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня – детальніше у матеріалі 24 каналу

Хоча, питання про "первинний зміст" свята 1 травня – відкрите. Адже саме цього дня у багатьох язичницьких культурах різних народів відзначали свято весни. Наприклад, стародавні латиняни поклонялися цього дня богині родючості та землі Майї. Кельти святкували початок літа – день Белтейн: у цей день було прийнято вперше виганяти худобу на пасовища.

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А германські племена та народи, з них сформовані, ніч на 1 травня називали Вальпургієвою. І вважали, що цього дня нечисть збирається на шабаш. Щоб її відігнати, люди збиралися біля багаття та співали пісень.

Як виглядає дудл від Google до Дня праці

На картинці дудла схематично-стилізовано зображені працівники різних сфер діяльності. Кожна буква в написі Google пофарбована в окремий колір та символізує робітника, що зайнятий своєю справою. Можна здогадатися, що зображено механіка, кухаря, фермера та ремонтника доріг. Крім того, можна помітити предмети праці: молоток, лопату, книгу, циркуль тощо.



Дудл від Google до Дня праці 1 травня 2019 року





Такий дудл можуть побачити користувачі майже в усій Європі, Латинській Америці та частково в Азії



1 травня 2018 року Google, нагадаємо, також публікував до свята окремий дудл

Що таке дудл від Google?У корпорації Google пояснюють значення поняття "дудл" так: "Це картинки, анімації та ігри, які з'являються на головній сторінці нашого пошуку на честь різних подій, свят та ювілеїв". Дудли, як правило, бувають глобальні (доступні в усьому світі і на всіх доменах Google) та локальні (можна побачити тільки в одній або кількох країнах).