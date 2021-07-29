За плечами – ожесточенные бои на Донбассе и в Косово: что известно о командующем ООС Павлюке

Владимир Зеленский назначил нового командующего Операции объединенных сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Павлюк. Что известно о военном – читайте далее.

Павлюк родился 20 августа 1970 года, он женат, имеет дочерей. Родом он из Новоград-Волынского, в Житомирской области.

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После 10 класса начал обучение в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище. Окончил также Национальную академию обороны Украины. Как пишет "Новинарня", армия была мечтой Павлюка еще с детства. Своим выбором шокировал как родителей, так и родственников и друзей.

В 2014 году Павлюк был кандидатом в народные депутаты Украины по избирательному округу №122. Баллотировался от партии "Батькивщина", но в Раду не прошел.

Военная карьера

В августе 1991 года Павлюка отправили в Германию, где до 1993 года он занимал должность командира танкового взвода в городе Хиллерслебен. Это была его первая руководящая должность. После возвращения в Украину стал командиром танковой роты в родном городе, а впоследствии – заместителем начальника штаба танкового полка. С 1999 по 2006 годы был командиром танкового батальона, заместителем командира бригады.

С июля 2006 по март 2007 года был командиром украинских миротворческих войск в Косово. После снова продолжил нести службу в Новограде-Волынском, вернулся на прежнюю должность – заместителя командира бригады. Далее стал начальником ее штаба.

Бои на Донбассе

В сентябре 2010 года стал командиром 24 отдельной механизированной бригады имени Даниила Галицкого в Яворове на Львовщине. Эту должность занимал до марта 2015 года. Когда Россия начала свою агрессию против Украины, Павлюк и его подразделение заняли оборонительные позиции на Сумщине. Далее – выполняли задания на северной границе.

В мае 2014 года бригаду отправили в зону АТО. Там были бои за Красный Лиман, Ямполь, Закитное, освобождение Северска, взятие Лисичанска, Хрящеватое, Новосветловка, блокада Луганска, бой за Луганский аэропорт. Сам Павлюк объяснил, что всегда был со своими подчиненными в течение боев в 2014-м. Мол, иначе они бы не воспринимали его как командира.



Александр Павлюк стал новым командующим ООС / Фото "Новинарня"

Впоследствии командовал войсками Оперативного командования "Запад". А летом 2020 года его назначили командующим подготовки командования Сухопутных Войск ВСУ.

Какие награды получил Павлюк:

орден Богдана Хмельницкого III степени;

орден Богдана Хмельницкого II степени;

медаль "За военную службу Украине".

Кадровые изменения в ВСУ: что известно

28 июля президент Зеленский сменил начальника Генштаба. Им вместо Сергея Корнейчука стал Сергей Шаптала.

В то же время Александр Павлюк заменил на посту командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко.

Днем ранее президент сменил главнокомандующего ВСУ. Вместо Руслана Хомчака новым главой назначили Валерия Залужного.

Глава государства подчеркнул, что в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Поэтому военные должны быть готовы выполнять задачи в любых условиях.

В августе 2015 года Павлюку присвоили воинское звание генерал-майора, а ровно через 3 года – генерал-лейтенанта.