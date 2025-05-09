"Будет решать вопросы социальной несправедливости": кто такой новый Папа Лев ХIV

Новым Папой Римским избран Роберт Фрэнсис Прево – первый американец на этом посту. Он избрал себе имя Лев XIV, и недаром.

Его предшественник, Лев XIII, отличался от других Пап, поскольку начал открыто говорить о справедливости. Подробнее 24 Каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович.

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Об имени и ценностях нового Папы

Как отмечает религиовед, выбор имени Лев XIV имеет глубокое символическое значение. Вероятно, новый Папа руководствовался собственными жизненными и научными приоритетами, а также определенными рекомендациями. Один из его очевидных ориентиров – Лев XIII, понтификат которого пришелся на конец XIX – начало XX века. Лев XIII был первым Папой, который четко очертил социальные проблемы и начал откровенно говорить о справедливости.

Он инициировал открытие Римско-католической церкви к обществу, выйдя за пределы ее традиционной закрытости. За свою жизнь он написал 88 энциклик, одна из которых – посвящена именно социальной справедливости – считается базовой в католическом учении.

Поэтому Лев XIV также будет решать вопросы социальной справедливости,

– отметила Людмила Филипович.

Новый Папа, Лев XIV, принадлежит к Ордену Августинцев – как и Франциск. Этот орден известен своей скромностью, преданностью служению людям и духовным ценностям. Он тесно связан с философией и богословием святого Августина и, очевидно, перенял многие из этих идей.

Об образовании и месте рождения

С философской и теологической точки зрения новый Папа демонстрирует последовательность и концептуальность. Его образование впечатляет: он является бакалавром точных наук (физики или математики), бакалавром теологии и доктором канонического права. Это – человек системного мышления, способный мыслить логически, четко и рационально. Даже по тембру голоса и манере выступления на площади Святого Петра понятно: это прагматичный и взвешенный лидер.

Можем порадоваться, что перед нами все-таки высокоинтеллектуальный представитель Римско-католической церкви,

– подчеркнула Филипович.

Папа Лев XIV родился в Чикаго – большом мультикультурном городе США. Его отец имеет французско-итальянское происхождение, а мать – испанские корни. Такая этническая мозаика формирует его как человека с широким мировоззрением, владеющего несколькими языками. Он не просто теоретик или формальный доктор наук, а ученый с реальными достижениями.

До избрания на папский престол он возглавлял важные дикастерии в Ватикане, работал не только в центральном аппарате, но и "в поле" – в частности, служил в Перу, был ректором католической семинарии. Его опыт охватывает административную, научную и образовательную деятельность.

Впереди – сложная задача: совместить все эти знания, умения и опыт на пользу Римско-католической Церкви.