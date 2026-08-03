Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко, – Зеленский

Президент Украины объявил о новых кадровых назначениях. Известно, что бывший глава МВД Игорь Клименко займет новую должность.

Об этом глава государства заявил во время выступления перед послами Украины.

Что известно о назначении Клименко?

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложил Игорю Клименко возглавить СНБО через его значительный опыт координации сектора безопасности. По словам главы государства, Клименко также эффективно проявил себя во время работы минувшей зимой, обеспечивая устойчивость страны и помощь украинцам.

Ранее Зеленський анонсировал изменения в Совете национальной безопасности и обороны Украины. По словам президента, ключевой задачей нового секретаря СНБО станет эффективная координация всех составляющих сектора безопасности и обороны и ежедневный контроль за исполнением принятых решений.

Добавим, Игорь Клименко был одним из кандидатов на должность министра обороны. Глава государства подчеркнул, что Клименко рассматривался через опыт координации между армией, Минобороны и ТЦК, а также способность улучшить мобилизационные процессы и устранить проблемы с так называемой "бусификацией".

До назначения в СНБО Клименко возглавлял Министерство внутренних дел. Среди главных достижений в должности он назвал усиление боевых возможностей Нацгвардии, запуск службы "112", цифровизацию услуг МВД, создание Единого реестра оружия, развитие проектов безопасности и уменьшение коррупционных рисков благодаря цифровым сервисам.

Напомним, что Рустем Умеров, возглавлявший ведомство до Клименко, также получил новую должность. Зеленский анонсировал, что Умеров будет координировать заключение новых международных дроновых соглашений, а также продолжит заниматься дипломатическим направлением, в частности, переговорами с США. Зеленский отметил, что у Украины уже есть такие соглашения с девятью странами и ведет переговоры еще с 15.