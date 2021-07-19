Борец с гибридными угрозами: новым спецпредставителем ОБСЕ в Украине стал финский дипломат

Новым специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе стал финский дипломат Микко Киннунен. Его назначила действующая руководительница организации Анн Линде.

Киннунен был первым послом Финляндии по противодействию гибридным угрозам. Он приступит к исполнению своих обязанностей уже 1 августа.

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Киннунен сменит на посту действующую спецпредставительницу председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ, которая является дипломатом из Швейцарии, Хайди Грау. Официальное сообщение о ее отставке появилось 8 июля.

Что известно о деятельности дипломата

Хайди Грау стала представительницей председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ 5 декабря 2019 года.

Сейчас Киннунен занимает должность генерального директора по политическим вопросам МИД Финляндии. Он начал работать во внешнеполитическом ведомстве страны в 1996 году.

Дипломат занимал должность и директора отдела политики безопасности.

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На протяжении 2009–2013 годов Киннунен служил послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане.

Также он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а еще в постоянном представительстве Финляндии при ООН в Нью-Йорке.