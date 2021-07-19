Кіннунен був першим послом Фінляндії з протидії гібридним загрозам. Він приступить до виконання своїх обов'язків вже 1 серпня.

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Кіннунен змінить на посту чинну спецпредставницю голови ОБСЄ в Україні та ТКГ, яка є дипломатом зі Швейцарії, Гайді Ґрау. Офіційне повідомлення про її відставку з'явилося 8 липня.

Довідка. Гайді Ґрау стала представницею голови ОБСЄ в Україні й у ТКГ 5 грудня 2019 року.

Що відомо про діяльність дипломата

Наразі Кіннуен обіймає посаду генерального директора з політичних питань МЗС Фінляндії. Він почав працювати у зовнішньополітичному відомстві країни у 1996 році.

Дипломат обіймав посаду й директора відділу політики безпеки.

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Впродовж 2009 – 2013 років Кіннунен служив послом Фінляндії у Казахстані та Киргизстані.

Також він працював у посольствах в Москві та Вашингтоні, а ще в постійному представництві Фінляндії при ООН в Нью-Йорку.