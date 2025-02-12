Резня в харьковском ТЦК: злоумышленник атаковал военного

В Харькове неизвестный 12 февраля напал на военнослужащего в территориальном центре комплектования. Нападавший использовал газовый баллончик и нанес военному ножевое ранение, но его быстро задержали правоохранители.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Харьковский ОТЦК и СП. По данным правоохранителей, нападающего оперативно задержали сотрудники Нацполиции.

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Мужчина напал на военного в ТЦК Харькова

На место происшествия прибыли дополнительные экипажи полиции и медики. Военнослужащему оказали необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.

В ВСУ отметили, что это преступление произошло на фоне информационной кампании, направленной на дискредитацию военных и ТЦК. В то же время командование подчеркнуло, что нападение на военного при исполнении служебных обязанностей является тяжким преступлением и должно быть расследовано в кратчайшие сроки.

В соответствии со статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины, препятствование законной деятельности ВСУ наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Правоохранители начали следствие, а злоумышленник будет отвечать перед законом.