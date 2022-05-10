Ножки старичка накрывали пледиком, – Пионтковский посмеялся над Путиным на параде

Российский диктатор таки появился на параде "победобесие" 9 мая и выступил с новой циничной речью. Однако большинство заметили интересную деталь, связанную с пледом.

Об этом 24 каналу рассказал и российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он увидел, как глава Кремля накрыл ноги пледом и оценил его состояние на параде.

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Возле Путина с пледиком стояли 90-летние ветераны, – Пионтковский

В целом российский оппозиционный политолог сказал, что у него жалкое впечатление от увиденного и услышанного на параде 9 мая в Москве, в частности ужасное состояние Путина, который "долго так не продержится. Ни политически, ни физически".

Мол, президент страны-убийцы сейчас находится в состоянии гроги. Это сиюминутное ухудшение состояния боксера или бойца ММА после получения удара в подбородок. Также видно, что диктатор России находится во внутреннем диалоге между собой.

Не знаю, заметили ли вы щемящую деталь. Ему там охрана пледиком ножки укрывала. Очевидно приданое мерзнет,

– посмеялся Пионтковский.

Он добавил, что за всю циничную речь Путин огрызнулся несколько раз в своем стиле, но в целом глава Кремля напоминает "сгорбленного сломанного старика", а накрытие его пледом это лишь подтверждает.

Рядом же 90-летние ветераны стояли по-боевому, а он в каком-то кресле-качалки с пледиком. Мне это напомнило странные ассоциации – фотографию "Ленин в Горках", когда уже выжившие из ума в таком же кресле-качалки с пледиком сидят и мычат что-то. Приблизительно такое впечатление у меня сложилось как и у большинства зрителей. Андрей Пионтковский Российский оппозиционный публицист

Отметим, что Андрей Пионтковский вспомнил фотографию Владимира Ленина, где больной советский вождь сидит на кресле в поселке Горки, где он и провел последние годы своей жизни.

Пионтковский пошутил из состояния Путина на параде: смотрите видео 24 канала

Как прошел парад на 9 мая в России: главное