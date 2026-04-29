Неожиданный поворот: в ISW объяснили, почему Путин отреагировал на удары по Туапсе

В Кремле никогда не признают успешные удары по территории России. Любые последствия таких атак там обычно умалчивают. На фоне этой устоявшейся "практики" умалчивания внимание привлекает недавнее заявление Путина относительно Туапсе.

Да, российский диктатор впервые прокомментировал последствия украинской атаки дронами на НПЗ в Туапсе. Почему глава Кремля внезапно решил нарушить молчание, объяснили в Институт изучения войны.

Почему Путин заговорил об атаке на Туапсе?

28 апреля Путин встретился с министром гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Он поручил Куренкову поехать в Туапсе, чтобы контролировать ситуацию.

Отдельно диктатор заявил, что в городе "серьезных угроз нет", но признал возможные последствия для экологии. Путин также назвал НПЗ "гражданским объектом" и заявил, что атаки дронов на такие цели якобы растут. При этом он традиционно обвинил Украину в "террористических методах".

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков тоже признал удар по Туапсе, но заметил, что все детали по поводу пораженных объектов засекречены. Песков раскритиковал украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре как таковые, еще больше дестабилизируют мировые энергетические рынки.

Аналитики отмечают, что Кремль обычно не комментирует украинские удары по НПЗ. Однако последствия атаки на Туапсе настолько значительны., что Путин и его спикер были вынуждены отреагировать.

Эксперты отмечают: Украина стала активнее атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, чтобы Кремль не мог воспользоваться глобальным энергетическим кризисом для пополнения своих доходов.

ISW прогнозирует, что украинские силы, вероятно, и в дальнейшем будут наносить более частые и масштабные удары по объектам в глубоком тылу России.

Как Туапсе превратилось в "горячую точку"

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе уже третий раз за апрель оказывается под украинскими ударами.

После последней атаки 28 апреля власти Краснодарского края объявила чрезвычайное положение в Туапсинском муниципальном округе. В городе проводят эвакуацию жителей опасных районов.

Также фиксируются перебои с электро- и водоснабжением. Экологи предупреждают о возможном серьезном загрязнении почв и воды из-за утечка нефтепродуктов, которое может иметь длительные последствия для региона.

Геолокированные спутниковые кадры, опубликованы 28 апреля, показывают несколько пожаров и столбы дыма на нефтебазе и НПЗ в Туапсе.

Украинский OSINT-проект оценил, что удар повредил по меньшей мере четыре резервуара для хранения нефти на этом заводе. Данные системы NASA FIRMS за 28 апреля показывают тепловые аномалии северной части НПЗ в Туапсе.

Украинские силы уже атаковали этот завод ночью 16 и 20 апреля. По данным Сил беспилотных систем Украины, тогда были уничтожены 24 резервуара и повреждены еще 4.

После удара 20 апреля завод в Туапсе остановил работу единой перерабатывающей установки с годовой мощностью 12 миллионов тонн.